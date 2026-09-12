Celine Dion - Let's Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка
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Описание товара Celine Dion - Let's Talk About Love (coloured) (0196587032517) виниловая пластинка
«Return Of The Dream Canteen» — лимитированное издание студийного альбома 2022 года группы Red Hot Chili Peppers. Альбом был спродюсирован Риком Рубином и был записан во время тех же сессий, что и предыдущий студийный альбом группы «Unlimited Love», выпущенный ранее в этом же году. Релиз представлен на двойном розовом 140-граммовом виниле. Red Hot Chili Peppers (часто используется аббревиатура RHCP) — американская рок-группа, образованная в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бэлзари (больше известным как Фли), гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. Обладает 7 премиями «Грэмми». Во всём мире проданы более 80 миллионов копий их альбомов. По версии VH1 «100 Greatest Artists of Hard Rock» заняли 30-е место. 14 апреля 2012 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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