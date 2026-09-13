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Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка

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Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 1
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 2
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 3
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 4
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 5
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 6
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 7
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 8
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 9
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 10
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 11
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 12
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 13
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 14
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 15
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 16
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 17
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 18
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 19
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 20
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 21
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 22
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 23
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 24
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 25
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 26
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 27
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Kveldssanger
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 1
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 2
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 3
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 4
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 5
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 6
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 7
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 8
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 9
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 10
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 11
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 12
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 13
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 14
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 15
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 16
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 17
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 18
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 19
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 20
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 21
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 22
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 23
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 24
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 25
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 26
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 27
  • Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708171
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588618819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Kveldssanger
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
1. A1. I: ?stenfor Sol Og Vestenfor Maane, 2. A2. II: Ord, 3. A3. III: H?ifjeldsbillde, 4. A4. IV: Nattleite, 5. A5. V: Kveldssang, 6. A6. VI: Naturmystikk, 7. A7. VII: A Capella (Sielens Sang), 8. A8. VIII: Hiertets Vee, 9. A9. IX: Kl?dt I Nattens Farver, 10. B1. X: Halling, 11. B2. XI: Utreise, 12. B3. XII: S?fn-?r Paa Alfers Lund, 13. B4. XIII: Ulvsblakk, 14. B5. XIV: Synen
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка

Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588618819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ulver
Альбом (сингл)
Kveldssanger
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
1. A1. I: ?stenfor Sol Og Vestenfor Maane, 2. A2. II: Ord, 3. A3. III: H?ifjeldsbillde, 4. A4. IV: Nattleite, 5. A5. V: Kveldssang, 6. A6. VI: Naturmystikk, 7. A7. VII: A Capella (Sielens Sang), 8. A8. VIII: Hiertets Vee, 9. A9. IX: Kl?dt I Nattens Farver, 10. B1. X: Halling, 11. B2. XI: Utreise, 12. B3. XII: S?fn-?r Paa Alfers Lund, 13. B4. XIII: Ulvsblakk, 14. B5. XIV: Synen
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ulver - Kveldssanger (Transparent Petrol Green) (0196588618819) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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