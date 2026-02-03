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Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка

8 Отзывы
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Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707239
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Fleshx, The Thin Ice, Another Brick In The Wall Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, Young Lust, One Of My Turns, Dont Leave Me Now, Another Brick In The Wall Part 3, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out Therex, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Run Like Hell, Waiting For The Worms, Stop, The Trial, Outside The Wall
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка

Переиздание на тяжелом альбома The Wall британской рок-группы Pink Floyd. Легендарная британская рок-группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке — в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное рок исполнение». Группа успешно выступала до 1995 года, в 2005 году произошел реюнион. Название коллектива включено в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар был хорошо упакован, Покупала мужу в подарок. Ожидания оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо огромное за тщательную упаковку! Все пришло целое, очень понравилось!!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Victor Rodnov

Достоинства:


Комментарий:
Звучит чистенько, громко, весьма неплохо. Прям хорошо. В начале первого диска присутствуют небольшие щелчки и сам первый диск имеет слегка кривую плоскость. Второй диск сделан чуть лучше. Но, все же, на мой ух, имеющийся у меня американский первопресс звучит более аналогово, мягче.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Rustem A.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел даже раньше указанного срока, упакован хорошо. Диски во внутреннем конверте. Диски классные
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневался в качестве, не хотел купить цифру на куске винила. Но звук понравился, чистый. На одной стороне (не помню на какой), присутствует песочек на первом треке, не критично. Общее впечатление положительное
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, хорошая полиграфия. Но присутствует небольшой шум в паузах и иногда одиночные щелчки.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано бронебойно, пластинки обернуты в несколько слоев пупырки и помещены в картонную коробку, диски ровные , качество звука супер. ещё понравилось описание,фото товара а также видео как упаковано. на мой взгляд самое полная и понятная презентация товара . спасибо так держать!
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Дина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Муж очень доволен упаковкой и качеством пластинок!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE WALL
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
In The Fleshx, The Thin Ice, Another Brick In The Wall Part 1, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Comfortably Numb, The Show Must Go On, In The Flesh, Mother, Goodbye Blue Sky, Empty Spaces, Young Lust, One Of My Turns, Dont Leave Me Now, Another Brick In The Wall Part 3, Goodbye Cruel World, Hey You, Is There Anybody Out Therex, Nobody Home, Vera, Bring The Boys Back Home, Run Like Hell, Waiting For The Worms, Stop, The Trial, Outside The Wall
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на тяжелом альбома The Wall британской рок-группы Pink Floyd. Легендарная британская рок-группа Pink Floyd была основана в 1965 году. Коллектив является одним из самых влиятельных в рок-музыке — в мире было продано 300 миллионов экземпляров их альбомов, а в 1994 году команда получила Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное рок исполнение». Группа успешно выступала до 1995 года, в 2005 году произошел реюнион. Название коллектива включено в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар был хорошо упакован, Покупала мужу в подарок. Ожидания оправдались.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Оксана

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо огромное за тщательную упаковку! Все пришло целое, очень понравилось!!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Victor Rodnov

Достоинства:


Комментарий:
Звучит чистенько, громко, весьма неплохо. Прям хорошо. В начале первого диска присутствуют небольшие щелчки и сам первый диск имеет слегка кривую плоскость. Второй диск сделан чуть лучше. Но, все же, на мой ух, имеющийся у меня американский первопресс звучит более аналогово, мягче.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Rustem A.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел даже раньше указанного срока, упакован хорошо. Диски во внутреннем конверте. Диски классные
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Сомневался в качестве, не хотел купить цифру на куске винила. Но звук понравился, чистый. На одной стороне (не помню на какой), присутствует песочек на первом треке, не критично. Общее впечатление положительное
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Юрий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук, хорошая полиграфия. Но присутствует небольшой шум в паузах и иногда одиночные щелчки.
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано бронебойно, пластинки обернуты в несколько слоев пупырки и помещены в картонную коробку, диски ровные , качество звука супер. ещё понравилось описание,фото товара а также видео как упаковано. на мой взгляд самое полная и понятная презентация товара . спасибо так держать!
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Дина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Муж очень доволен упаковкой и качеством пластинок!


Pink Floyd - The Wall (0888751842816) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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