Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
AM — это самый свежий (на сегодняшний момент) альбом британской рок-группы Arctic Monkeys. Пластинка вышла в 2013 году и стремиться к тому, чтобы стать самой коммерчески успешной работой коллектива. Она возглавила первые строчки чартов по всему миру, а во многих странах достигла Топ-10. Альбом уже получил платиновый статус на родине и золотой — в Австралии. Британская группа Arctic Monkeys была основана в 2002 году и играет в стилях инди-рок, пост-панк и гаражный рок. Группа достигла большого успеха, причем без поддержки СМИ и крупных звукозаписывающих компаний — вся раскрутка шла через Интернет и социальные сети. Альбомы группы выходят с 2006 года на независимом лейбле Domino, и каждая пластинка — это успех! Первый же альбом завоевал четырежды платиновый статус в Британии, а остальные работы всегда держат высокую марку качества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.
Отзывы о товаре Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Достоинства:
Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.