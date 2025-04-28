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Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка

5 Отзывы
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Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 1
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 2
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 3
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 4
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 5
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
AM
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 1
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 2
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 3
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 4
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 5
  • Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828031719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
AM
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Wanna Know?, R U Mine?, One For The Road, Arabella, I Want It All, No.1 Party Anthem, Mad Sounds, Fireside, Why'd You Only Call Me When You're High?, Snap Out Of It, Knee Socks, Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка

AM — это самый свежий (на сегодняшний момент) альбом британской рок-группы Arctic Monkeys. Пластинка вышла в 2013 году и стремиться к тому, чтобы стать самой коммерчески успешной работой коллектива. Она возглавила первые строчки чартов по всему миру, а во многих странах достигла Топ-10. Альбом уже получил платиновый статус на родине и золотой — в Австралии. Британская группа Arctic Monkeys была основана в 2002 году и играет в стилях инди-рок, пост-панк и гаражный рок. Группа достигла большого успеха, причем без поддержки СМИ и крупных звукозаписывающих компаний — вся раскрутка шла через Интернет и социальные сети. Альбомы группы выходят с 2006 года на независимом лейбле Domino, и каждая пластинка — это успех! Первый же альбом завоевал четырежды платиновый статус в Британии, а остальные работы всегда держат высокую марку качества.

Отзывы о товаре Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
алексей о.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Alexey B.

Достоинства:


Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
soapberry

Достоинства:


Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828031719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Arctic Monkeys
Альбом (сингл)
AM
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I Wanna Know?, R U Mine?, One For The Road, Arabella, I Want It All, No.1 Party Anthem, Mad Sounds, Fireside, Why'd You Only Call Me When You're High?, Snap Out Of It, Knee Socks, Yours
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
AM — это самый свежий (на сегодняшний момент) альбом британской рок-группы Arctic Monkeys. Пластинка вышла в 2013 году и стремиться к тому, чтобы стать самой коммерчески успешной работой коллектива. Она возглавила первые строчки чартов по всему миру, а во многих странах достигла Топ-10. Альбом уже получил платиновый статус на родине и золотой — в Австралии. Британская группа Arctic Monkeys была основана в 2002 году и играет в стилях инди-рок, пост-панк и гаражный рок. Группа достигла большого успеха, причем без поддержки СМИ и крупных звукозаписывающих компаний — вся раскрутка шла через Интернет и социальные сети. Альбомы группы выходят с 2006 года на независимом лейбле Domino, и каждая пластинка — это успех! Первый же альбом завоевал четырежды платиновый статус в Британии, а остальные работы всегда держат высокую марку качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Потрясающая пластинка) качество хорошее) пришло в срок
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали на подарок, именинник доволен :) классная картонная упаковка сверху
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
алексей о.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пластинка упакована хорошо. Спасибо. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2024
Alexey B.

Достоинства:


Комментарий:
Получатель данного произведения искусства остался доволен, до последнего терпели чтобы не открыть, приятно удивлены дизайном коробки! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2023
soapberry

Достоинства:


Комментарий:
Один из любимейших альбомов наконец со мной! Всё дошло быстро и без изъянов, спасибо, как бонус наклеечка магазина, мелочь, а приятно, собираю стикеры.


Arctic Monkeys - AM (0887828031719) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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