Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 636508
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка
Bleach - дебютный альбом 1989 года группы Nirvana. Он был продан в количестве 30 000 копий, но на волне успеха второго релиза Nirvana Nevermind 1991 года стал платиновым. Ремастированное переиздание представлено на черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни Smells Like Teen Spirit, после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Bleach - дебютный альбом 1989 года группы Nirvana. Он был продан в количестве 30 000 копий, но на волне успеха второго релиза Nirvana Nevermind 1991 года стал платиновым. Ремастированное переиздание представлено на черном виниле. Nirvana - американская рок-группа, созданная в 1987 году гитаристом и вокалистом Куртом Кобейном и басистом Кристом Новоселичем. Успех пришёл в 1991 году с выпуском песни Smells Like Teen Spirit, после этого группа приобрела культовый статус. За недолгое время существования (коллектив распался в 1994 году после смерти Курта Кобейна) команда выпустила 3 студийных и 3 концертных альбома, а также несколько сборников. Общий тираж пластинок перевалил за 50 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nirvana - Bleach (0098787003413) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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