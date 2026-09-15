The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка
On Air - сольный альбом Алана Парсонса, вышедший в 1996 году. Ведущую роль в записи альбома сыграл гитарист Айан Бэрнсон из The Alan Parsons Project. On Air - концептуальный альбом, посвящённый истории полётов и воздухоплавания: песня Too Close to the Sun была написана по мотивам античного мифа об Икаре, в композиции One Day to Fly содержится отсылка к опытам Леонардо да Винчи по созданию летательных аппаратов, а в песне Apollo даже звучит голос президента США Джона Кеннеди, объявившего о начале лунной программы. Алан Парсонс - один из известнейших музыкантов современности. Кроме что Алан Парсонс играет на гитаристе и клавишных, он к тому же вокалист, звукорежиссёр и продюсер. Славу Парсонсу как музыканту принесли альбомы в стиле арт-рок, а успех к Парсонсу как музыкальному продюсеру принесла совместная работа с группой Pink Floyd над альбомом Dark Side Of the Moon. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал сингл и одноимённый альбом Eye in the Sky (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200) и спустя годы получил награду Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитJudas Priest - Rocka Rolla (4009910223413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка