Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние, 735276
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%3 260 руб. 4 800 руб.
В наличии
Код товара: 735276
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3 260 руб. -32%
4 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 3260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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