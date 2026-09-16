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Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние, 735276

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Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 6
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 7
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 8
Уценка
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 6
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 7
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 8
  • The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 260 руб.  4 800 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние
3 260 руб. -32%
4 800 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Alan Parsons
Альбом (сингл)
On Air
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Blue Blue Sky, Too Close To The Sun, The Wind, Cloudbreak, I Cant Look Down, Brother Up In Heaven, Fall Free, Apollo, So Far Away, One Day To Fly, Blue Blue Sky
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: замятие углов на внешнем конверте Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар The Alan Parsons Project - On Air (8719262033559) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 3260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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