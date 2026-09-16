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Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка

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Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 1
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 2
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 3
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 4
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 5
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 6
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Breakbot
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 1
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 2
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 3
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 4
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 5
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 6
  • Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281612595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Breakbot
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Диско
Трек-лист
Break Of Dawn, Fantasy, One Out Of Two, Your Side Part1, Your Side Part2, You Should Know, The Mayfly And The Light, Programme, Easy Fraction, Baby I'm Yours, Another Dawn, Why, A Mile Away, Intersection
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка

Ухоженные длинные волосы, борода, тапочки и шорты - так мы знаем Брибота, родившегося в 1981 году, которого Эд Бэнгер выбрал в качестве нового таланта культового лейбла Moshi Moshi. Летняя мелодия „Детка, я твой“ ознаменовала его прорыв и до сих пор обладает огромным потенциалом для ушей. Французский оттенок придает песне особый оттенок фанка и грува, и электро-звучание ни в коем случае не может быть упущено. Музыкальное попурри, которое пробуждает чувство счастья и визуальное хит-шоу которого наводит на мысль, что Энди Уорхол использовал свои пальцы здесь, на телепатическом уровне.

Отзывы о товаре Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281612595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Breakbot
Альбом (сингл)
By Your Side
Жанр
Диско
Трек-лист
Break Of Dawn, Fantasy, One Out Of Two, Your Side Part1, Your Side Part2, You Should Know, The Mayfly And The Light, Programme, Easy Fraction, Baby I'm Yours, Another Dawn, Why, A Mile Away, Intersection
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ухоженные длинные волосы, борода, тапочки и шорты - так мы знаем Брибота, родившегося в 1981 году, которого Эд Бэнгер выбрал в качестве нового таланта культового лейбла Moshi Moshi. Летняя мелодия „Детка, я твой“ ознаменовала его прорыв и до сих пор обладает огромным потенциалом для ушей. Французский оттенок придает песне особый оттенок фанка и грува, и электро-звучание ни в коем случае не может быть упущено. Музыкальное попурри, которое пробуждает чувство счастья и визуальное хит-шоу которого наводит на мысль, что Энди Уорхол использовал свои пальцы здесь, на телепатическом уровне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Breakbot - By Your Side (5060281612595) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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