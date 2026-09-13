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Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка

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Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 1
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 2
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 3
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 4
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 5
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 6
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 7
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Dawn Of Possession
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 1
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 2
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 3
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 4
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 5
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 6
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 7
  • Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053842961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Dawn Of Possession
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Everlasting Fire, Despondent Souls, Dawn Of Possession, Those Left Behind, Internal Decadence, No Forgiveness (Without Bloodshed), Burial Ground, After My Prayers, Fall In Disease, Immolation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Into Everlasting Fire, Despondent Souls, Dawn Of Possession, Those Left Behind, Internal Decadence, No Forgiveness (Without Bloodshed), Burial Ground, After My Prayers, Fall In Disease, Immolation



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053842961]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Dawn Of Possession
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Into Everlasting Fire, Despondent Souls, Dawn Of Possession, Those Left Behind, Internal Decadence, No Forgiveness (Without Bloodshed), Burial Ground, After My Prayers, Fall In Disease, Immolation
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Израиль
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Into Everlasting Fire, Despondent Souls, Dawn Of Possession, Those Left Behind, Internal Decadence, No Forgiveness (Without Bloodshed), Burial Ground, After My Prayers, Fall In Disease, Immolation


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Immolation - Dawn Of Possession (Coloured) (3760053842961) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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