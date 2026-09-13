Ost - Chocolat (Rachel Portman) (Coloured) (8719262039353) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Chocolat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721504
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Chocolat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Minor Swing, Main Titles, The Story Of Grandmere, Vianne Sets Up Shop, Three Woman, Vianne Confronts The Comte, Other Possibilites, Guillaume's Confession, Passage Of Time, Boycott Immorality, Party Preparations, Chocolate Sauce, Fire, Vianne Gazes At The River, Mayan Bowl Breaks, Taste Of Chocolate, Ashes To The Wind / Roux Returns, Caravan
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost - Chocolat (Rachel Portman) (Coloured) (8719262039353) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minor Swing, Main Titles, The Story Of Grandmere, Vianne Sets Up Shop, Three Woman, Vianne Confronts The Comte, Other Possibilites, Guillaume's Confession, Passage Of Time, Boycott Immorality, Party Preparations, Chocolate Sauce, Fire, Vianne Gazes At The River, Mayan Bowl Breaks, Taste Of Chocolate, Ashes To The Wind / Roux Returns, Caravan
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Chocolat
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Minor Swing, Main Titles, The Story Of Grandmere, Vianne Sets Up Shop, Three Woman, Vianne Confronts The Comte, Other Possibilites, Guillaume's Confession, Passage Of Time, Boycott Immorality, Party Preparations, Chocolate Sauce, Fire, Vianne Gazes At The River, Mayan Bowl Breaks, Taste Of Chocolate, Ashes To The Wind / Roux Returns, Caravan
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Minor Swing, Main Titles, The Story Of Grandmere, Vianne Sets Up Shop, Three Woman, Vianne Confronts The Comte, Other Possibilites, Guillaume's Confession, Passage Of Time, Boycott Immorality, Party Preparations, Chocolate Sauce, Fire, Vianne Gazes At The River, Mayan Bowl Breaks, Taste Of Chocolate, Ashes To The Wind / Roux Returns, Caravan
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost - Chocolat (Rachel Portman) (Coloured) (8719262039353) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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