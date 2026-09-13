Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon (Coloured) (5054429152562) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Choose Your Weapon
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721405
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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429152562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Choose Your Weapon
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Choose Your Weapon, Shaolin Monk Motherfunk, Laputa, Creations Part One, Borderline With My Atoms, Breathing Underwater, Cicada, Swamp Thing, Fingerprints, Jekyll, Prince Minikid, Atari, By Fire, Creations Part Two, The Lung, Only Time All The Time / Making Friends With Studio Owl, Molasses, Building A Ladder, Breathing Underwater (Roman Soto Cello Rework), Making Friends With Studio Owl (Club Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon (Coloured) (5054429152562) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Choose Your Weapon, Shaolin Monk Motherfunk, Laputa, Creations Part One, Borderline With My Atoms, Breathing Underwater, Cicada, Swamp Thing, Fingerprints, Jekyll, Prince Minikid, Atari, By Fire, Creations Part Two, The Lung, Only Time All The Time / Making Friends With Studio Owl, Molasses, Building A Ladder, Breathing Underwater (Roman Soto Cello Rework), Making Friends With Studio Owl (Club Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429152562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Choose Your Weapon
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Choose Your Weapon, Shaolin Monk Motherfunk, Laputa, Creations Part One, Borderline With My Atoms, Breathing Underwater, Cicada, Swamp Thing, Fingerprints, Jekyll, Prince Minikid, Atari, By Fire, Creations Part Two, The Lung, Only Time All The Time / Making Friends With Studio Owl, Molasses, Building A Ladder, Breathing Underwater (Roman Soto Cello Rework), Making Friends With Studio Owl (Club Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Choose Your Weapon, Shaolin Monk Motherfunk, Laputa, Creations Part One, Borderline With My Atoms, Breathing Underwater, Cicada, Swamp Thing, Fingerprints, Jekyll, Prince Minikid, Atari, By Fire, Creations Part Two, The Lung, Only Time All The Time / Making Friends With Studio Owl, Molasses, Building A Ladder, Breathing Underwater (Roman Soto Cello Rework), Making Friends With Studio Owl (Club Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon (Coloured) (5054429152562) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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