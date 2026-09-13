Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка
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Описание товара Mobb Deep - The Infamous ... (8718469539512) виниловая пластинка
«The Infamous» — второй студийный альбом американского хип-хоп дуэта Mobb Deep, выпущенный 25 апреля 1995 года на лейбле Loud Records. В записи альбома приняли участие рэперы Nas, Raekwon, Ghostface Killah и Q-Tip, который также внёс свой вклад в продакшн и сведение. «The Infamous» ознаменовал переход Mobb Deep из относительно неизвестного рэп-дуэта к влиятельному и коммерчески успешному проекту. Альбом был продан тиражом более 500 тысяч экземпляров в Соединённых Штатах и был сертифицирован RIAA как «золотой» спустя два месяца после выхода, 26 июня 1995 года. 21 февраля 2020 года диск получил платиновый статус, спустя почти 25 лет после выхода!
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