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"The Pale Emperor" - девятый студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2015 году. Делюкс-издание на двойном белом виниле. Включает три бонусных трека. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

"The Pale Emperor" - девятый студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2015 году. Делюкс-издание на двойном белом виниле. Включает три бонусных трека. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.