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Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка

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Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 1
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 2
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 3
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 4
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 5
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 6
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 7
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 8
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 9
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 10
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 11
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 12
Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Pale Emperor
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 1
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 2
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 3
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 4
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 5
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 6
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 7
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 8
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 9
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 10
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 11
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 12
  • Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720448
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Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297510232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Pale Emperor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Killing Strangers, Deep Six, Third Day Of A Seven Day Binge, The Mephistopheles Of Los Angeles, Warship My Wreck, Slave Only Dreams To Be King, The Devil Beneath My Feet, Birds Of Hell Awaiting, Cupid Carries A Gun, Odds Of Even, Day 3, Fated, Faithful, Fatal, Fall Of The House Of Death
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка

"The Pale Emperor" - девятый студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2015 году. Делюкс-издание на двойном белом виниле. Включает три бонусных трека. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Marilyn Manson - Pale Emperor (White) (0711297510232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297510232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
Pale Emperor
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Killing Strangers, Deep Six, Third Day Of A Seven Day Binge, The Mephistopheles Of Los Angeles, Warship My Wreck, Slave Only Dreams To Be King, The Devil Beneath My Feet, Birds Of Hell Awaiting, Cupid Carries A Gun, Odds Of Even, Day 3, Fated, Faithful, Fatal, Fall Of The House Of Death
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"The Pale Emperor" - девятый студийный альбом Marilyn Manson, вышедший в 2015 году. Делюкс-издание на двойном белом виниле. Включает три бонусных трека. Marilyn Manson - американская рок-группа, известная своим вызывающим имиджем, достигшая огромного успеха: 4 альбома были удостоены звания мультиплатинового, 5 золотых альбомов, 1 золотой сборник, 1 золотой видео-альбом и 7 альбомов группы попали в топ 10, включая два альбома номер один. Названием группы стал псевдоним её вокалиста и бессменного лидера - Мэрилина Мэнсона (Брайан Уорнер). Псевдоним был составлен Уорнером из имени знаменитой американской киноактрисы Мэрилин Монро и фамилии не менее известного маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.


Теги товара: Industrial
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Отзывы


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