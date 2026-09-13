George Harrison - Cloud Nine (4099964011470) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
CLOUD NINE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720440
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
CLOUD NINE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Cloud Nine, That's What It Takes, Fish On the Sand, Just for Today, This Is Love, When We Was Fab, Devil's Radio, Someplace Else, Wreck of the Hesperus, Breath Away from Heaven, Got My Mind Set On You
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Cloud Nine (4099964011470) виниловая пластинка
Cloud Nine — одиннадцатый студийный альбом Джорджа Харрисона и последний, выпущенный при его жизни. Альбом был записан и выпущен в 1987 году после пятилетнего перерыва в его сольной карьере. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
CLOUD NINE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Cloud Nine, That's What It Takes, Fish On the Sand, Just for Today, This Is Love, When We Was Fab, Devil's Radio, Someplace Else, Wreck of the Hesperus, Breath Away from Heaven, Got My Mind Set On You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Cloud Nine — одиннадцатый студийный альбом Джорджа Харрисона и последний, выпущенный при его жизни. Альбом был записан и выпущен в 1987 году после пятилетнего перерыва в его сольной карьере. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
George Harrison - Cloud Nine (4099964011470) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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