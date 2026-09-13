Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка
Новое издание альбома Тилля Линдеманна "Zunge" 2023 года с новым оформлением и бонусным материалом. Издание "Zunge 2025" содержит все оригинальные песни с альбома "Zunge" 2023 года плюс 9 дополнительных бонус-треков. Издание на виниле. Zunge — сольный дебютный студийный альбом немецкого певца Тилля Линдеманна, вышедший в открытый доступ 3 ноября 2023 года. Линдеманн сочетает тяжёлый индастриал-метал с мелодичными подтекстами и провокационными темами. Тексты песен прямые, порой интроспективные, и всегда несут в себе его характерную грубую энергию. Заглавный трек задаёт тон угрожающими мелодиями и мощным голосом Линдеманна. Альбом варьируется от энергичных, драйвовых песен до медленных, зловещих композиций, где атмосфера играет центральную роль. Индустриальные элементы чередуются с современными электронными влияниями. Такие треки, как «Sport frei», демонстрируют драйвовые барабаны и мощные гитары, а такие песни, как «Altes Fleisch», выделяются своими траурными текстами и атмосферными клавишными. «Zunge» — бескомпромиссный альбом, исследующий тёмные грани человеческой природы, рассчитанный на слушателей, открытых для провокации и музыкальных приключений.
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