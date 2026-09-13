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Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка

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Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 1
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 2
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 3
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 4
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 5
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 6
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 7
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 8
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 9
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 10
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 11
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 12
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 13
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 14
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 15
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 16
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 17
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 18
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 19
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 20
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 21
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 22
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 23
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 24
Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Zunge 2025
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 1
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 2
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 3
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 4
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 5
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 6
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 7
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 8
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 9
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 10
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 11
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 12
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 13
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 14
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 15
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 16
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 17
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 18
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 19
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 20
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 21
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 22
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 23
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 24
  • Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720281
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Характеристики

Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639464529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Zunge 2025
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zunge, Sport Frei, Altes Fleisch, ?bers Meer, Du Hast Kein Herz, Tanzlehrerin, Ich Hasse Kinder, Nass, Alles F?r Die Kinder, Schweiss, Lecker, Selbst Verliebt, Prostitution, Und Die Engel Singen, Meine Welt, Entre Dos Tierras, Und Die Engel Singen - Swarm Remix, Meine Welt - Weltuntergang Remix By Aesthetic Perfection, Und Die Engel Singen - Alas Caidas Remix By Hocico, ?bers Meer - Piano Version, Lollipop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка

Новое издание альбома Тилля Линдеманна "Zunge" 2023 года с новым оформлением и бонусным материалом. Издание "Zunge 2025" содержит все оригинальные песни с альбома "Zunge" 2023 года плюс 9 дополнительных бонус-треков. Издание на виниле. Zunge — сольный дебютный студийный альбом немецкого певца Тилля Линдеманна, вышедший в открытый доступ 3 ноября 2023 года. Линдеманн сочетает тяжёлый индастриал-метал с мелодичными подтекстами и провокационными темами. Тексты песен прямые, порой интроспективные, и всегда несут в себе его характерную грубую энергию. Заглавный трек задаёт тон угрожающими мелодиями и мощным голосом Линдеманна. Альбом варьируется от энергичных, драйвовых песен до медленных, зловещих композиций, где атмосфера играет центральную роль. Индустриальные элементы чередуются с современными электронными влияниями. Такие треки, как «Sport frei», демонстрируют драйвовые барабаны и мощные гитары, а такие песни, как «Altes Fleisch», выделяются своими траурными текстами и атмосферными клавишными. «Zunge» — бескомпромиссный альбом, исследующий тёмные грани человеческой природы, рассчитанный на слушателей, открытых для провокации и музыкальных приключений.

Отзывы о товаре Till Lindemann - Zunge 2025 (4260639464529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Out Of Line
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Out Of Line
Barcode
[4260639464529]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Till Lindemann
Альбом (сингл)
Zunge 2025
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Zunge, Sport Frei, Altes Fleisch, ?bers Meer, Du Hast Kein Herz, Tanzlehrerin, Ich Hasse Kinder, Nass, Alles F?r Die Kinder, Schweiss, Lecker, Selbst Verliebt, Prostitution, Und Die Engel Singen, Meine Welt, Entre Dos Tierras, Und Die Engel Singen - Swarm Remix, Meine Welt - Weltuntergang Remix By Aesthetic Perfection, Und Die Engel Singen - Alas Caidas Remix By Hocico, ?bers Meer - Piano Version, Lollipop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Новое издание альбома Тилля Линдеманна "Zunge" 2023 года с новым оформлением и бонусным материалом. Издание "Zunge 2025" содержит все оригинальные песни с альбома "Zunge" 2023 года плюс 9 дополнительных бонус-треков. Издание на виниле. Zunge — сольный дебютный студийный альбом немецкого певца Тилля Линдеманна, вышедший в открытый доступ 3 ноября 2023 года. Линдеманн сочетает тяжёлый индастриал-метал с мелодичными подтекстами и провокационными темами. Тексты песен прямые, порой интроспективные, и всегда несут в себе его характерную грубую энергию. Заглавный трек задаёт тон угрожающими мелодиями и мощным голосом Линдеманна. Альбом варьируется от энергичных, драйвовых песен до медленных, зловещих композиций, где атмосфера играет центральную роль. Индустриальные элементы чередуются с современными электронными влияниями. Такие треки, как «Sport frei», демонстрируют драйвовые барабаны и мощные гитары, а такие песни, как «Altes Fleisch», выделяются своими траурными текстами и атмосферными клавишными. «Zunge» — бескомпромиссный альбом, исследующий тёмные грани человеческой природы, рассчитанный на слушателей, открытых для провокации и музыкальных приключений.
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Отзывы


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