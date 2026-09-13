Top.Mail.Ru
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 1
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 2
Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон, Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон, Авторская песня
Трек-лист
Вези, Меня Извозчик, Гостиничная История, Я Вышел Родом Из Еврейского Квартала, Улица Восточная, Город Древний, Помнишь, Девочка..., Вы Уезжаете, По Улице Жмуром Несут Абрама, Вано, Послушай!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка

"Вези Меня Извозчик" - дебютный альбом исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова, выпущенный в 1991 году. Альбом был записан в 1984 году в Доме Культуры Уралмашзавода города Свердловска. В записи альбома принимали участие коллеги Новикова по группе Рок-полигон А. Хоменко, В. Елизаров, С. Пьянков, В. Чикунов, С. Кузнецов, а также Ю. Абрамов и Л. Элькин. Первоначально альбом имел название "Улица Восточная" и воспринимался Новиковым как своеобразное "баловство". Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?..", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическую книгу. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).

Отзывы о товаре Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Александр Новиков
Альбом (сингл)
Вези Меня Извозчик
Жанр
Шансон, Авторская песня
Трек-лист
Вези, Меня Извозчик, Гостиничная История, Я Вышел Родом Из Еврейского Квартала, Улица Восточная, Город Древний, Помнишь, Девочка..., Вы Уезжаете, По Улице Жмуром Несут Абрама, Вано, Послушай!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Вези Меня Извозчик" - дебютный альбом исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова, выпущенный в 1991 году. Альбом был записан в 1984 году в Доме Культуры Уралмашзавода города Свердловска. В записи альбома принимали участие коллеги Новикова по группе Рок-полигон А. Хоменко, В. Елизаров, С. Пьянков, В. Чикунов, С. Кузнецов, а также Ю. Абрамов и Л. Элькин. Первоначально альбом имел название "Улица Восточная" и воспринимался Новиковым как своеобразное "баловство". Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?..", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическую книгу. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...