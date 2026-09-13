Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Александр Новиков - Вези Меня Извозчик (4620032918959) виниловая пластинка
"Вези Меня Извозчик" - дебютный альбом исполнителя городского романса и русского шансона Александра Новикова, выпущенный в 1991 году. Альбом был записан в 1984 году в Доме Культуры Уралмашзавода города Свердловска. В записи альбома принимали участие коллеги Новикова по группе Рок-полигон А. Хоменко, В. Елизаров, С. Пьянков, В. Чикунов, С. Кузнецов, а также Ю. Абрамов и Л. Элькин. Первоначально альбом имел название "Улица Восточная" и воспринимался Новиковым как своеобразное "баловство". Переиздание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Александр Васильевич Новиков - российский поэт, автор-исполнитель блатных песен, песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более трёхсот песен, среди которых "Помнишь, девочка?..", "Вези меня,извозчик", "Шансоньетка", "Уличная красотка", "Город древний", давно ставшие классикой жанра. Его дискография на данный момент насчитывает более 20-и номерных альбомов, 14 альбомов-записей с концертов, 13 видеодисков, а также несколько сборников стихов, песен и автобиографическую книгу. Александр Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" (1995), многократным лауреатом премии "Шансон года". (с 2002 по 2018).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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