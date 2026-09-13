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Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой

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Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 1
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 2
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 3
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 4
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 5
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 6
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 7
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 8
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 9
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 10
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 11
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 12
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 13
Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
голубой, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
380
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 1
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 2
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 3
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 4
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 5
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 6
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 7
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 8
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 9
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 10
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 11
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 12
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 13
  • Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719699
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
голубой, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,моющийся фильтр
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х32
Вес, кг.
6.6

Описание товара Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой

Пылесос BQ VC1810C в голубом цвете предназначен для сухой уборки. За счет мощности всасывания 380 Вт он устраняет мусор на полу и ковровых покрытиях, справляется с шерстью и волосами. В комплект входят насадка для пола и ковра, узкая насадка для уборки в труднодоступных местах и щетка для мебели. Пылесос BQ VC1810C дополнен НЕРА-фильтром для очищения воздуха от мелкой пыли и аллергенов. Если фильтр загрязнился, его можно помыть и вставить обратно. Контейнер емкостью 2.5 литров не потребуется часто опустошать при использовании пылесоса в 2-3-комнатной квартире. Трубу можно укоротить для удобства уборки в маленьком помещении и удлинить для сбора мусора в просторной комнате. Пятиметровый шнур не ограничивает свободу передвижения. После уборки он автоматически сматывается и прячется в корпусе.

Отзывы о товаре Пылесос BQ VC1810C Черный-Голубой




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
голубой, черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
2.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура,моющийся фильтр
Потребляемая мощность, Вт
1800
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
380
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос BQ VC1810C в голубом цвете предназначен для сухой уборки. За счет мощности всасывания 380 Вт он устраняет мусор на полу и ковровых покрытиях, справляется с шерстью и волосами. В комплект входят насадка для пола и ковра, узкая насадка для уборки в труднодоступных местах и щетка для мебели. Пылесос BQ VC1810C дополнен НЕРА-фильтром для очищения воздуха от мелкой пыли и аллергенов. Если фильтр загрязнился, его можно помыть и вставить обратно. Контейнер емкостью 2.5 литров не потребуется часто опустошать при использовании пылесоса в 2-3-комнатной квартире. Трубу можно укоротить для удобства уборки в маленьком помещении и удлинить для сбора мусора в просторной комнате. Пятиметровый шнур не ограничивает свободу передвижения. После уборки он автоматически сматывается и прячется в корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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