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Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный

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Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.185
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719684
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.185
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х13
Вес, кг.
1.16

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный

Отпариватель BQ — идеальное решение для ухода за одеждой в домашних условиях или в путешествии. Компактный и легкий, ручной отпариватель весом всего 0,7 кг станет незаменимым помощником в борьбе с помятостями и складками на тканях. В стильном черном корпусе скрыт мощный двигатель на 1400 Вт, который обеспечивает максимальную подачу пара в 25 г/мин. Благодаря быстрому времени нагрева — всего 32 секунды — и объемному резервуару для воды на 0,185 л, данный отпариватель позволит быстро и эффективно справиться с различными видами тканей. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его вертикальное положение во время отпаривания обеспечит удобство и свободу в обращении. Сетевой шнур длиной 2 метра дает дополнительную свободу перемещений, что делает использование отпаривателя еще более комфортным. BQ объединяет в себе эргономичный дизайн и функциональность, предоставляя надежное решение для поддержания вашего гардероба в идеальном состоянии каждый день.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.185
Время нагрева до готовности к работе, сек
32
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — идеальное решение для ухода за одеждой в домашних условиях или в путешествии. Компактный и легкий, ручной отпариватель весом всего 0,7 кг станет незаменимым помощником в борьбе с помятостями и складками на тканях. В стильном черном корпусе скрыт мощный двигатель на 1400 Вт, который обеспечивает максимальную подачу пара в 25 г/мин. Благодаря быстрому времени нагрева — всего 32 секунды — и объемному резервуару для воды на 0,185 л, данный отпариватель позволит быстро и эффективно справиться с различными видами тканей. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его вертикальное положение во время отпаривания обеспечит удобство и свободу в обращении. Сетевой шнур длиной 2 метра дает дополнительную свободу перемещений, что делает использование отпаривателя еще более комфортным. BQ объединяет в себе эргономичный дизайн и функциональность, предоставляя надежное решение для поддержания вашего гардероба в идеальном состоянии каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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