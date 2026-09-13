Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG2001H Черный-серебряный
Отпариватель BQ — идеальное решение для ухода за одеждой в домашних условиях или в путешествии. Компактный и легкий, ручной отпариватель весом всего 0,7 кг станет незаменимым помощником в борьбе с помятостями и складками на тканях. В стильном черном корпусе скрыт мощный двигатель на 1400 Вт, который обеспечивает максимальную подачу пара в 25 г/мин. Благодаря быстрому времени нагрева — всего 32 секунды — и объемному резервуару для воды на 0,185 л, данный отпариватель позволит быстро и эффективно справиться с различными видами тканей. Хотя отпариватель не оснащен вешалкой для одежды, его вертикальное положение во время отпаривания обеспечит удобство и свободу в обращении. Сетевой шнур длиной 2 метра дает дополнительную свободу перемещений, что делает использование отпаривателя еще более комфортным. BQ объединяет в себе эргономичный дизайн и функциональность, предоставляя надежное решение для поддержания вашего гардероба в идеальном состоянии каждый день.
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