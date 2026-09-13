Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1009H Бежевый
Отпариватель BQ — это компактное и эффективное устройство, идеально подходящее для быстрой и удобной глажки одежды. С легким весом всего 0,6 кг, он обеспечивает легкость в использовании и хранении. Этот отпариватель выполнен в нежном бежевом цвете, который добавляет ему стильности. С мощностью 1000 Вт и максимальной подачей пара до 38 г/мин, устройство быстро справляется с заломами и складками на различных типах ткани. Время нагрева до готовности к работе составляет всего 30 секунд, что позволяет практически мгновенно приступить к отпариванию одежды. Хотя у отпаривателя нет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его функции достаточно для удобного использования в домашних условиях или в дороге. Объем резервуара для воды составляет 0,06 л, что делает его идеальным для кратковременных отпариваний. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу перемещения во время работы. Отпариватель BQ также позволяет использовать утюжок в горизонтальном положении, а его подошва из нержавеющей стали гарантирует долговечность и бережное отношение к тканям. Этот ручной отпариватель от бренда BQ станет незаменимым помощником для тех, кто ценит время и качество ухода за одеждой.
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