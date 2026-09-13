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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый

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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719680
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.37

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый

Отпариватель BQ – идеальное решение для тех, кто ценит компактность и эффективность в уходе за одеждой. С весом всего 0,96 кг, этот ручной отпариватель легко использовать и хранить. Благодаря мощности в 1600 Вт и максимальной подаче пара 28 г/мин, он быстро справляется с мятинами и освежает ткани, делая их гладкими и ухоженными. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,25 литра, что обеспечивает удобство в наполнении и очистке. С регулируемой подачей пара вы можете настроить интенсивность для различных типов ткани. Белый цвет корпуса придает устройству современный и стильный вид, а материал подошвы из пластика обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель быстро готов к работе – всего через 40 секунд после включения, и вы можете немедленно приступить к обработке вещей. Устройство предназначено для вертикального отпаривания, что позволяет легко разглаживать одежду прямо на вешалке или манекене, однако вешалка для одежды не предусмотрена в комплекте. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая свободу перемещения во время работы. BQ – это бренд, известный своей надежностью и инновационными решениями в области бытовой техники. Отпариватель BQ – это ваш надежный помощник в борьбе с заломами и нежелательными складками, делая процесс ухода за одеждой легким и приятным.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Фиолетовый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ – идеальное решение для тех, кто ценит компактность и эффективность в уходе за одеждой. С весом всего 0,96 кг, этот ручной отпариватель легко использовать и хранить. Благодаря мощности в 1600 Вт и максимальной подаче пара 28 г/мин, он быстро справляется с мятинами и освежает ткани, делая их гладкими и ухоженными. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,25 литра, что обеспечивает удобство в наполнении и очистке. С регулируемой подачей пара вы можете настроить интенсивность для различных типов ткани. Белый цвет корпуса придает устройству современный и стильный вид, а материал подошвы из пластика обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель быстро готов к работе – всего через 40 секунд после включения, и вы можете немедленно приступить к обработке вещей. Устройство предназначено для вертикального отпаривания, что позволяет легко разглаживать одежду прямо на вешалке или манекене, однако вешалка для одежды не предусмотрена в комплекте. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, обеспечивая свободу перемещения во время работы. BQ – это бренд, известный своей надежностью и инновационными решениями в области бытовой техники. Отпариватель BQ – это ваш надежный помощник в борьбе с заломами и нежелательными складками, делая процесс ухода за одеждой легким и приятным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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