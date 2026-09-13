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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый

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Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719679
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.37

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый

Отпариватель BQ — это мощный и компактный инструмент для качественного ухода за одеждой и другими тканями. С весом всего 0,96 кг, он является легким и удобным в использовании прибором. Отпариватель оснащен длинным сетевым шнуром длиной 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения во время работы. Подошва утюжка изготовлена из пластика, что делает его легким и маневренным. Устройство обладает мощностью в 1600 Вт, что позволяет ему быстро готовиться к работе всего за 40 секунд. Съемный резервуар для воды объемом 0,25 литра позволяет легко набирать и опорожнять воду, а функция регулировки подачи пара помогает выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Максимальная подача пара составляет 28 г/мин, что эффективно разглаживает складки на одежде. Отпариватель предназначен для работы в вертикальном положении, что позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Стильный белый цвет корпуса придает устройству современный вид, а знаменитый бренд BQ гарантирует качество и надежность. Это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективный и простой в использовании ручной отпариватель.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1008H Белый-Розовый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, насадка-щетка
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
28
Объём резервуара для воды
0.25
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это мощный и компактный инструмент для качественного ухода за одеждой и другими тканями. С весом всего 0,96 кг, он является легким и удобным в использовании прибором. Отпариватель оснащен длинным сетевым шнуром длиной 2 метра, что обеспечивает свободу передвижения во время работы. Подошва утюжка изготовлена из пластика, что делает его легким и маневренным. Устройство обладает мощностью в 1600 Вт, что позволяет ему быстро готовиться к работе всего за 40 секунд. Съемный резервуар для воды объемом 0,25 литра позволяет легко набирать и опорожнять воду, а функция регулировки подачи пара помогает выбрать оптимальный режим для различных типов тканей. Максимальная подача пара составляет 28 г/мин, что эффективно разглаживает складки на одежде. Отпариватель предназначен для работы в вертикальном положении, что позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Стильный белый цвет корпуса придает устройству современный вид, а знаменитый бренд BQ гарантирует качество и надежность. Это идеальный выбор для тех, кто ищет эффективный и простой в использовании ручной отпариватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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