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Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый

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Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719677
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.29

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый

Отпариватель BQ — это компактное и мощное устройство, идеально подходящее для быстрого ухода за одеждой и тканями. С мощностью в 1800 Вт этот ручной отпариватель обеспечивает максимальную подачу пара в 35 г/мин, что делает процесс отпаривания быстрым и эффективным. Вам понадобится всего 40 секунд, чтобы прибор был готов к работе, что особенно удобно для тех, кто ценит свое время. Вес устройства составляет всего 0,95 кг, что обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,26 л, который легко наполнять и чистить. Длина сетевого шнура 1,9 м позволяет свободно маневрировать прибором, не ограничивая ваших движений. Корпус и подошва утюжка выполнены из пластика, что делает отпариватель легким и простым в использовании. Благодаря вертикальному положению утюжка во время отпаривания, вы сможете разгладить даже самые деликатные ткани без риска их повреждения. Отпариватель представлен в стильном сером цвете и станет отличным помощником, как дома, так и в путешествиях. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, этот прибор обеспечивает отличные результаты в уходе за тканями. Бренд BQ гарантирует надежность и качество каждого устройства, предоставляя удобство и простоту в каждой детали.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1007H Серый-Желтый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это компактное и мощное устройство, идеально подходящее для быстрого ухода за одеждой и тканями. С мощностью в 1800 Вт этот ручной отпариватель обеспечивает максимальную подачу пара в 35 г/мин, что делает процесс отпаривания быстрым и эффективным. Вам понадобится всего 40 секунд, чтобы прибор был готов к работе, что особенно удобно для тех, кто ценит свое время. Вес устройства составляет всего 0,95 кг, что обеспечивает легкость и удобство в использовании. Отпариватель оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,26 л, который легко наполнять и чистить. Длина сетевого шнура 1,9 м позволяет свободно маневрировать прибором, не ограничивая ваших движений. Корпус и подошва утюжка выполнены из пластика, что делает отпариватель легким и простым в использовании. Благодаря вертикальному положению утюжка во время отпаривания, вы сможете разгладить даже самые деликатные ткани без риска их повреждения. Отпариватель представлен в стильном сером цвете и станет отличным помощником, как дома, так и в путешествиях. Несмотря на отсутствие встроенной вешалки для одежды, этот прибор обеспечивает отличные результаты в уходе за тканями. Бренд BQ гарантирует надежность и качество каждого устройства, предоставляя удобство и простоту в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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