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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий

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Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719675
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.29

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий

Отпариватель BQ — это удобное и компактное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного ухода за одеждой. Со своим лёгким весом в 0,95 кг, он станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит стиль и ухоженный вид своих вещей. Данный отпариватель выполнен в элегантном синем цвете и характеризуется эргономичным дизайном для удобного использования. Устройство обладает мощностью 1800 Вт, что позволяет генерировать максимальную подачу пара до 35 г/мин. Благодаря быстрому нагреву, отпариватель готов к использованию всего через 40 секунд после включения. Он оснащён съёмным резервуаром для воды объёмом 0,26 л, что облегчает наполнение и очистку. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу движений во время отпаривания. Отпариватель является ручным и не предусматривает наличие вешалки для одежды. Регулировка подачи пара отсутствует, однако, это компенсируется стабильно высокой мощностью и эффективностью устройства. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает деликатный контакт с тканями, предохраняя их от повреждений. Идеальный для отпаривания в вертикальном положении, этот отпариватель от BQ обеспечит идеальную гладкость без необходимости доски для глажки. Независимо от того, находитесь ли вы дома или в поездке, отпариватель BQ станет вашим надёжным помощником в поддержании безупречного внешнего вида вашей одежды.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1007H Синий




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
синий
Комплектация
насадка-щетка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это удобное и компактное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного ухода за одеждой. Со своим лёгким весом в 0,95 кг, он станет незаменимым помощником для каждого, кто ценит стиль и ухоженный вид своих вещей. Данный отпариватель выполнен в элегантном синем цвете и характеризуется эргономичным дизайном для удобного использования. Устройство обладает мощностью 1800 Вт, что позволяет генерировать максимальную подачу пара до 35 г/мин. Благодаря быстрому нагреву, отпариватель готов к использованию всего через 40 секунд после включения. Он оснащён съёмным резервуаром для воды объёмом 0,26 л, что облегчает наполнение и очистку. Длина сетевого шнура составляет 1,9 м, обеспечивая достаточную свободу движений во время отпаривания. Отпариватель является ручным и не предусматривает наличие вешалки для одежды. Регулировка подачи пара отсутствует, однако, это компенсируется стабильно высокой мощностью и эффективностью устройства. Пластиковая подошва утюжка обеспечивает деликатный контакт с тканями, предохраняя их от повреждений. Идеальный для отпаривания в вертикальном положении, этот отпариватель от BQ обеспечит идеальную гладкость без необходимости доски для глажки. Независимо от того, находитесь ли вы дома или в поездке, отпариватель BQ станет вашим надёжным помощником в поддержании безупречного внешнего вида вашей одежды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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