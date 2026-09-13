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Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый

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Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
пластик
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719674
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х13
Вес, кг.
1.09

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый

Отпариватель BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность и комфорт в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном сером цвете и обладает мощностью 1700 Вт, что обеспечивает эффективное и быстрое удаление складок. Отсутствие вешалки компенсируется легким весом устройства — всего 1,6 кг, что позволяет свободно передвигать его во время работы, а вертикальное положение утюжка делает процесс отпаривания еще более удобным. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, этого достаточно для качественной обработки одной-двух вещей, а длина сетевого шнура в 1,9 м обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Материал подошвы утюжка — пластик. Это обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани и минимизирует риск повреждения. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды, и максимальная подача пара составляет 25 граммов в минуту, что позволяет быстро справляться с любыми складками. Отпариватель BQ — это надежный помощник в борьбе с помятостью и небрежностью в гардеробе, который благодаря эргономичному дизайну и продуманным характеристикам станет незаменимым устройством в любом доме.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1006H Серый-Розовый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
серый
Комплектация
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
42
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка для деликатных тканей, мерный стакан, насадка-щетка
Материал подошвы утюжка
пластик
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит функциональность и комфорт в уходе за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном сером цвете и обладает мощностью 1700 Вт, что обеспечивает эффективное и быстрое удаление складок. Отсутствие вешалки компенсируется легким весом устройства — всего 1,6 кг, что позволяет свободно передвигать его во время работы, а вертикальное положение утюжка делает процесс отпаривания еще более удобным. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, этого достаточно для качественной обработки одной-двух вещей, а длина сетевого шнура в 1,9 м обеспечивает достаточную свободу перемещения во время работы. Материал подошвы утюжка — пластик. Это обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани и минимизирует риск повреждения. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды, и максимальная подача пара составляет 25 граммов в минуту, что позволяет быстро справляться с любыми складками. Отпариватель BQ — это надежный помощник в борьбе с помятостью и небрежностью в гардеробе, который благодаря эргономичному дизайну и продуманным характеристикам станет незаменимым устройством в любом доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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