Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный
Отпариватель BQ — это удобное и эффективное устройство, предназначенное для быстрого и качественного ухода за одеждой. Этот ручной отпариватель выполнен в стильном черном цвете и станет отличным помощником в борьбе с нежелательными складками на тканях. При мощности в 1700 Вт прибор способен обеспечить максимальную подачу пара до 25 г/мин, что позволяет легко разглаживать даже самые капризные ткани. Отпариватель готов к работе всего за 42 секунды благодаря быстрому нагреву. Регулировка подачи пара позволяет настроить интенсивность обработки в зависимости от типа ткани. Аппарат оснащен съемным резервуаром для воды объемом 0,28 литра, что упрощает процесс его наполнения и очистки. Длина сетевого шнура составляет 1,9 метра, обеспечивая свободу маневра во время отпаривания. Отпариватель поддерживает вертикальное положение утюжка, что облегчает обработку висящих вещей без необходимости их снятия. Благодаря легкому весу в 1,6 кг, его удобно держать в руках, что делает процесс эксплуатации простым и комфортным. Отпаривайте свои вещи с легкостью и комфортом с отпаривателем BQ, который сочетает в себе мощность, удобство использования и стильный дизайн.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 180 руб.545 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1600 READY2GO
-
В наличииЦена 2 270 руб.568 руб. в СплитОтпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитОтпариватель UFESA POCKET MIST
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитОтпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитОтпариватель UFESA GS1700
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитОтпариватель PHILIPS STH3020/70
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитОтпариватель напольный Bort Pro Iron 93410587
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1006H Черный-серебряный