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Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703877
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
8.2
Дополнительный цвет
белый
Прочее
сухое глажение, дорожный
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание, складная ручка
Основной цвет
желтый
Комплектация
отпариватель, документация, насадка, чехол, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.75
Габаритные размеры), см
25.2x8.2x17.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
1.06

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый

Ручной отпариватель Hyundai H-HSART003 поможет привести одежду в порядок перед выходом из дома. В комплекте есть щетка для ухода за плотными материалами. Устройство готово к работе через 20 секунд после включения. Нагревающаяся подошва утюжка защищает от появления конденсата, улучшает проглаживание плотных тканей. Модель поддерживает вертикальное и горизонтальное отпаривание, работу в режиме сухой глажки. Благодаря складной ручке отпариватель можно брать с собой в командировку.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HSART003 1200Вт желтый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
8.2
Дополнительный цвет
белый
Прочее
сухое глажение, дорожный
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание, складная ручка
Основной цвет
желтый
Комплектация
отпариватель, документация, насадка, чехол, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
17
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.12
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.75
Габаритные размеры), см
25.2x8.2x17.8
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Hyundai H-HSART003 поможет привести одежду в порядок перед выходом из дома. В комплекте есть щетка для ухода за плотными материалами. Устройство готово к работе через 20 секунд после включения. Нагревающаяся подошва утюжка защищает от появления конденсата, улучшает проглаживание плотных тканей. Модель поддерживает вертикальное и горизонтальное отпаривание, работу в режиме сухой глажки. Благодаря складной ручке отпариватель можно брать с собой в командировку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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