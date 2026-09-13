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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый

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Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719671
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, голубой, серый
Комплектация
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
1.08

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый

Представляем вашему вниманию ручной отпариватель BQ — компактное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за одеждой. Выполненный в стильных белом, голубом и сером цветах, этот отпариватель сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. С мощностью в 1500 Вт он обеспечивает максимальную подачу пара 25 г/мин, что позволяет быстро и эффективно разглаживать любые складки. Благодаря керамическому покрытию подошвы утюжка, отпариватель легко скользит по ткани, не оставляя следов и заломов. Устройство готово к работе всего через 40 секунд после включения, что делает его идеальным решением для тех, кто ценит своё время. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, что обеспечивает достаточное количество пара для обработки нескольких вещей подряд. Отпариватель BQ весит всего 1,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу движений и комфорт во время работы. Отпариватель предназначен для вертикальной обработки ткани, что позволяет освежать одежду прямо на плечиках, не снимая её. Отсутствие вешалки для одежды компенсируется компактностью и мобильностью устройства, что делает его идеальным выбором для дома и путешествий. Надежность и качество от бренда BQ гарантируют долговечность и эффективность использования на долгие годы.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1005H Белый-Бирюзовый




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, голубой, серый
Комплектация
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.28
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной, насадка «вельвет»
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию ручной отпариватель BQ — компактное и мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в уходе за одеждой. Выполненный в стильных белом, голубом и сером цветах, этот отпариватель сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. С мощностью в 1500 Вт он обеспечивает максимальную подачу пара 25 г/мин, что позволяет быстро и эффективно разглаживать любые складки. Благодаря керамическому покрытию подошвы утюжка, отпариватель легко скользит по ткани, не оставляя следов и заломов. Устройство готово к работе всего через 40 секунд после включения, что делает его идеальным решением для тех, кто ценит своё время. Объем резервуара для воды составляет 0,28 л, что обеспечивает достаточное количество пара для обработки нескольких вещей подряд. Отпариватель BQ весит всего 1,2 кг, что делает его легким и удобным в использовании. Длина сетевого шнура 1,9 м обеспечивает свободу движений и комфорт во время работы. Отпариватель предназначен для вертикальной обработки ткани, что позволяет освежать одежду прямо на плечиках, не снимая её. Отсутствие вешалки для одежды компенсируется компактностью и мобильностью устройства, что делает его идеальным выбором для дома и путешествий. Надежность и качество от бренда BQ гарантируют долговечность и эффективность использования на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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