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Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный

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Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 1
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 2
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 3
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 4
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 5
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 6
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 7
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 8
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 9
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 10
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 11
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 12
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 13
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 14
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 15
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 16
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 17
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 18
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 19
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 20
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 21
Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 1
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 2
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 3
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 4
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 5
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 6
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 7
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 8
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 9
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 10
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 11
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 12
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 13
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 14
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 15
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 16
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 17
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 18
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 19
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 20
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 21
  • Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719669
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, зеленый
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, г.
906

Описание товара Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный

Отпариватель BQ – это компактное и мощное устройство, идеальное для быстрого устранения складок на одежде и текстильных изделиях. С весом всего 0,76 кг и дизайном, подходящим для путешествий, этот ручной отпариватель станет вашим надежным помощником дома и в дороге. Устройство обладает мощностью 1400 Вт, которая обеспечивает максимальную подачу пара до 18 г/мин. Это позволяет эффективно разглаживать ткани без использования утюга. Отпариватель готов к работе всего за 40 секунд, что экономит ваше время. Пластиковый корпус выполнен в сочетании белого и зеленого цветов, что придаёт отпаривателю современный и стильный вид. Подошва утюжка с керамическим покрытием обеспечивает бережное отношение к тканям и гарантирует длительный срок службы устройства. Резервуар для воды объёмом 0,22 литра является съемным, что облегчает его наполнение и очистку. При длине сетевого шнура 1,7 метра вам будет удобно маневрировать без ограничений в движениях. Хотя отпариватель не имеет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его возможности для вертикального отпаривания делают его отличным выбором для повседневного использования. Выберите отпариватель BQ, если ищете надежное и эффективное устройство для ухода за вашими вещами.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BQ SG1003H Белый-Мятный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, зеленый
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1400
Максимальная подача пара, г/мин
18
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
40
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
нет
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель BQ – это компактное и мощное устройство, идеальное для быстрого устранения складок на одежде и текстильных изделиях. С весом всего 0,76 кг и дизайном, подходящим для путешествий, этот ручной отпариватель станет вашим надежным помощником дома и в дороге. Устройство обладает мощностью 1400 Вт, которая обеспечивает максимальную подачу пара до 18 г/мин. Это позволяет эффективно разглаживать ткани без использования утюга. Отпариватель готов к работе всего за 40 секунд, что экономит ваше время. Пластиковый корпус выполнен в сочетании белого и зеленого цветов, что придаёт отпаривателю современный и стильный вид. Подошва утюжка с керамическим покрытием обеспечивает бережное отношение к тканям и гарантирует длительный срок службы устройства. Резервуар для воды объёмом 0,22 литра является съемным, что облегчает его наполнение и очистку. При длине сетевого шнура 1,7 метра вам будет удобно маневрировать без ограничений в движениях. Хотя отпариватель не имеет вешалки для одежды и регулировки подачи пара, его возможности для вертикального отпаривания делают его отличным выбором для повседневного использования. Выберите отпариватель BQ, если ищете надежное и эффективное устройство для ухода за вашими вещами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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