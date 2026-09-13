Кофемолка BQ CG1005 Серый

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719627
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Кофемолка BQ – это удобное и стильное устройство для любителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она эффективно справляется с зернами, обеспечивая отличный результат за короткое время. Элегантный серый цвет корпуса делает её подходящей для любого интерьера кухни.
Эта модель оснащена ротационным ножом, который гарантирует равномерный помол зерен, сохраняя при этом аромат и вкус вашего любимого напитка. Вместимость контейнера составляет 70 граммов, что позволяет готовить кофе как для себя, так и для компании друзей или семьи.
Кофемолка BQ также оснащена системой защиты от перегрева, что обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. Вес кофемолки составляет всего 0,5 кг, что делает её компактной и легкой, удобной для использования и хранения.
Наслаждайтесь ароматным кофе каждый день с кофемолкой BQ – идеальным сочетанием дизайна, мощности и функциональности.
Кофемолка BQ – это удобное и стильное устройство для любителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она эффективно справляется с зернами, обеспечивая отличный результат за короткое время. Элегантный серый цвет корпуса делает её подходящей для любого интерьера кухни.
Эта модель оснащена ротационным ножом, который гарантирует равномерный помол зерен, сохраняя при этом аромат и вкус вашего любимого напитка. Вместимость контейнера составляет 70 граммов, что позволяет готовить кофе как для себя, так и для компании друзей или семьи.
Кофемолка BQ также оснащена системой защиты от перегрева, что обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. Вес кофемолки составляет всего 0,5 кг, что делает её компактной и легкой, удобной для использования и хранения.
Наслаждайтесь ароматным кофе каждый день с кофемолкой BQ – идеальным сочетанием дизайна, мощности и функциональности.
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