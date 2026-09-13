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Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной

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Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 1
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 2
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 3
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 4
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 5
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 6
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 7
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 8
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 9
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 10
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 11
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 12
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 13
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
300
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
80
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 1
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 2
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 3
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 4
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 5
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 6
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 7
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 8
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 9
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 10
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 11
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 12
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 13
  • Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703543
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
300
Система помола
ротационный нож
Цвет
стальной
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
80
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, г.
842

Описание товара Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной

Кофемолка VITEK VT-8370 поможет быстро и качественно готовить свежий молотый кофе. При максимальной мощности в 300 Вт она легко справляется с помолом кофейных зерен, сохраняя их божественный аромат и богатый вкус. Корпус кофемолки выполнен из нержавеющей стали, придающей ей элегантный внешний вид и обеспечивающей долговечность эксплуатации. Чаша и нож также изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом помола кофейных зерен. Благодаря емкости в 80 г это устройство способно помолоть количество зерен, достаточное для приготовления нескольких порций напитка. Кофемолка VITEK VT-8370 работает только при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность использования и предотвращает случайные повреждения. Это удобное и надежное устройство станет отличным помощником на вашей кухне.

Отзывы о товаре Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
300
Система помола
ротационный нож
Цвет
стальной
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
80
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка VITEK VT-8370 поможет быстро и качественно готовить свежий молотый кофе. При максимальной мощности в 300 Вт она легко справляется с помолом кофейных зерен, сохраняя их божественный аромат и богатый вкус. Корпус кофемолки выполнен из нержавеющей стали, придающей ей элегантный внешний вид и обеспечивающей долговечность эксплуатации. Чаша и нож также изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом помола кофейных зерен. Благодаря емкости в 80 г это устройство способно помолоть количество зерен, достаточное для приготовления нескольких порций напитка. Кофемолка VITEK VT-8370 работает только при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность использования и предотвращает случайные повреждения. Это удобное и надежное устройство станет отличным помощником на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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