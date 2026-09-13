Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
300
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
80
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703543
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Описание товара Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной
Кофемолка VITEK VT-8370 поможет быстро и качественно готовить свежий молотый кофе. При максимальной мощности в 300 Вт она легко справляется с помолом кофейных зерен, сохраняя их божественный аромат и богатый вкус. Корпус кофемолки выполнен из нержавеющей стали, придающей ей элегантный внешний вид и обеспечивающей долговечность эксплуатации. Чаша и нож также изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом помола кофейных зерен. Благодаря емкости в 80 г это устройство способно помолоть количество зерен, достаточное для приготовления нескольких порций напитка. Кофемолка VITEK VT-8370 работает только при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность использования и предотвращает случайные повреждения. Это удобное и надежное устройство станет отличным помощником на вашей кухне.
Кофемолка VITEK VT-8370 поможет быстро и качественно готовить свежий молотый кофе. При максимальной мощности в 300 Вт она легко справляется с помолом кофейных зерен, сохраняя их божественный аромат и богатый вкус. Корпус кофемолки выполнен из нержавеющей стали, придающей ей элегантный внешний вид и обеспечивающей долговечность эксплуатации. Чаша и нож также изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом помола кофейных зерен. Благодаря емкости в 80 г это устройство способно помолоть количество зерен, достаточное для приготовления нескольких порций напитка. Кофемолка VITEK VT-8370 работает только при закрытой крышке, что обеспечивает безопасность использования и предотвращает случайные повреждения. Это удобное и надежное устройство станет отличным помощником на вашей кухне.
Кофемолка Vitek VT-8370 300Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:80гр стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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