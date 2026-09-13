Top.Mail.Ru
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 1
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 2
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 3
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 4
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 5
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 6
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 7
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 8
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 9
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 10
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 11
Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 1
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 2
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 3
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 4
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 5
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 6
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 7
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 8
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 9
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 10
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 11
  • Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719346
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588720819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here With Me, Hunter, Don't Think Of Me, My Lover's Gone, All You Want, Thankyou, Honestly OK, Slide, Isobel, I'm No Angel, My Life, Take My Hand
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка

После своего первоначального релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » провел семь недель на первом месте в Великобритании, прежде чем получил потрясающий 10-кратный платиновый статус и заработал награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением на ярком красном виниле с мраморным рисунком и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».

Отзывы о товаре Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588720819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here With Me, Hunter, Don't Think Of Me, My Lover's Gone, All You Want, Thankyou, Honestly OK, Slide, Isobel, I'm No Angel, My Life, Take My Hand
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После своего первоначального релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » провел семь недель на первом месте в Великобритании, прежде чем получил потрясающий 10-кратный платиновый статус и заработал награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением на ярком красном виниле с мраморным рисунком и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...