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После своего первоначального релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » провел семь недель на первом месте в Великобритании, прежде чем получил потрясающий 10-кратный платиновый статус и заработал награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением на ярком красном виниле с мраморным рисунком и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».

После своего первоначального релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » провел семь недель на первом месте в Великобритании, прежде чем получил потрясающий 10-кратный платиновый статус и заработал награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением на ярком красном виниле с мраморным рисунком и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».

Dido - No Angel (coloured) (0196588720819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.