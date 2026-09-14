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Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка

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Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 1
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 2
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 3
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 4
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 5
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 6
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 7
Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 1
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 2
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 3
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 4
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 5
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 6
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 7
  • Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728108
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028032315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Losing Grip, Complicated, Sk8er Boi, I'm With You, Mobile, Unwanted, Tomorrow, Anything But Ordinary, Things I'll Never Say, My World, Nobody's Fool, Too Much To Ask, Naked
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка

«Let Go» — дебютный студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2002 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Let Go считается одним из альбомов, изменивших музыкальную сцену поп-панка, поскольку он помог сделать поп-панк-музыку мейнстримом и способствовал появлению поп-панк-групп с женским вокалом. Было продано более 16 миллионов копий Let Go по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом Лавин на сегодняшний день. По данным журнала Billboard, альбом занял 21-е место среди самых продаваемых альбомов десятилетия.

Отзывы о товаре Avril Lavigne - Let Go (Turquoise) (0198028032315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028032315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Let Go
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Losing Grip, Complicated, Sk8er Boi, I'm With You, Mobile, Unwanted, Tomorrow, Anything But Ordinary, Things I'll Never Say, My World, Nobody's Fool, Too Much To Ask, Naked
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
«Let Go» — дебютный студийный альбом канадской певицы и автора песен Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2002 году. Лимитированное издание на цветном виниле. Let Go считается одним из альбомов, изменивших музыкальную сцену поп-панка, поскольку он помог сделать поп-панк-музыку мейнстримом и способствовал появлению поп-панк-групп с женским вокалом. Было продано более 16 миллионов копий Let Go по всему миру, что сделало его самым продаваемым альбомом Лавин на сегодняшний день. По данным журнала Billboard, альбом занял 21-е место среди самых продаваемых альбомов десятилетия.
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