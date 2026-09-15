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Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка

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Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 1
Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 2
Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 3
Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
Distino Di Belita
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 1
  • Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 2
  • Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 3
  • Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658836
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
Distino Di Belita
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bitina, Nova Sintra, Emigranti, Tanha, Salamansa, Odji Maguado, T’imbutchode, Distino Di Belita, Nova Sintra (Version Piano Bar), Pontero
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bitina, Nova Sintra, Emigranti, Tanha, Salamansa, Odji Maguado, T’imbutchode, Distino Di Belita, Nova Sintra (Version Piano Bar), Pontero

Отзывы о товаре Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cesaria Evora
Альбом (сингл)
Distino Di Belita
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Bitina, Nova Sintra, Emigranti, Tanha, Salamansa, Odji Maguado, T’imbutchode, Distino Di Belita, Nova Sintra (Version Piano Bar), Pontero
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bitina, Nova Sintra, Emigranti, Tanha, Salamansa, Odji Maguado, T’imbutchode, Distino Di Belita, Nova Sintra (Version Piano Bar), Pontero
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Cesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music On Vinyl) (8719262027428) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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