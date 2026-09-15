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Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка

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Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 1
Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 2
Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 3
Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 4
Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dirty Rotten Filthy Stinking Rich
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 1
  • Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 2
  • Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 3
  • Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 4
  • Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636656
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dirty Rotten Filthy Stinking Rich
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
32 Pennies, Down Boys, Big Talk, Sometimes She Cries, So Damn Pretty (Should Be Against The Law), D.R.F.S.R., In The Sticks, Heaven, Ridin' High, Cold Sweat
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 32 Pennies, Down Boys, Big Talk, Sometimes She Cries, So Damn Pretty (Should Be Against The Law), D.R.F.S.R., In The Sticks, Heaven, Ridin' High, Cold Sweat

Отзывы о товаре Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029705]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Dirty Rotten Filthy Stinking Rich
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
32 Pennies, Down Boys, Big Talk, Sometimes She Cries, So Damn Pretty (Should Be Against The Law), D.R.F.S.R., In The Sticks, Heaven, Ridin' High, Cold Sweat
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 32 Pennies, Down Boys, Big Talk, Sometimes She Cries, So Damn Pretty (Should Be Against The Law), D.R.F.S.R., In The Sticks, Heaven, Ridin' High, Cold Sweat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warrant - Dirty Rotten Filthy Stinking Rich (8719262029705) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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