Christine And The Queens - Chris (English Edition) (5060525436017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Christine And The Queens
Альбом (сингл)
Chris
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 712182
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3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525436017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Christine And The Queens
Альбом (сингл)
Chris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Comme Si, Girlfriend, The Walker, Doesn't Matter, 5 Dollars, Goya Soda, Damn (What Must A Woman Do), What's-Her-Face, Feel So Good, Make Some Sense, The Stranger
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Christine And The Queens - Chris (English Edition) (5060525436017) виниловая пластинка
Второй студийный альбом 2018 года культовой французской певицы и композитора Элоизы Летисье. Английское издание на двойном виниле, дополненное CD версией альбома содержит оригинальный постер. Элоиза Летисье, более известная под псевдонимом Christine and the Queens - французская инди-поп исполнительница и автор песен. Ее жизнь сочетает в себе музыку, выступления, художественные видео, рисунки и фотографии.
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Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060525436017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Christine And The Queens
Альбом (сингл)
Chris
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Comme Si, Girlfriend, The Walker, Doesn't Matter, 5 Dollars, Goya Soda, Damn (What Must A Woman Do), What's-Her-Face, Feel So Good, Make Some Sense, The Stranger
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Второй студийный альбом 2018 года культовой французской певицы и композитора Элоизы Летисье. Английское издание на двойном виниле, дополненное CD версией альбома содержит оригинальный постер. Элоиза Летисье, более известная под псевдонимом Christine and the Queens - французская инди-поп исполнительница и автор песен. Ее жизнь сочетает в себе музыку, выступления, художественные видео, рисунки и фотографии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Christine And The Queens - Chris (English Edition) (5060525436017) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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