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Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка

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Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 1
Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 2
Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Don't Stop The Music
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 2
  • Supermax - Don&#039;t Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SUPERMAX
filter_none Товар входит в коллекцию SUPERMAX

Коллекция SUPERMAX


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197040498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Don't Stop The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Dance Dance Dance, Push Push (Sexy Chocolate Girl), Watch Out South Africa, Here We Come, Don't Stop The Music, Supermax, Nobody Knows, Reggae On Baby, I Am What I Am, Dance Dance Dance Part II
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка

Track List

A1Dance Dance Dance3:45
A2Push Push (Sexy Chocolate Girl)3:05
A3Watch Out South Africa, Here We Come3:58
A4Don't Stop The Music6:03
B1Supermax3:57
B2Nobody Knows3:39
B3Reggae On Baby3:52
B4I Am What I Am2:24
B5Dance Dance Dance Part II3:27

Отзывы о товаре Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка

04.09.2024
Олег

Достоинства:
Это первый альбом Supermax 1977 года , который получил название Don’t Stop The Music . Стиль исполнения сочетает в себе элементы диско, рока, фанка, джаза и фьюжн . Перед Вами ремастированное переиздание 2019 года . Конверт красивый , цветной , но не разворотный . По музыке очень хорош . Запись качественная .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Пик популярности Supermax пришёлся на 1977–1983 годы . " Don’t Stop The Music " стало дивизом всего творчества группы.
В те годы мы заслушивались их пластинками . Цена очень демократичная , рекомендую .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197040498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Don't Stop The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Dance Dance Dance, Push Push (Sexy Chocolate Girl), Watch Out South Africa, Here We Come, Don't Stop The Music, Supermax, Nobody Knows, Reggae On Baby, I Am What I Am, Dance Dance Dance Part II
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Dance Dance Dance3:45
A2Push Push (Sexy Chocolate Girl)3:05
A3Watch Out South Africa, Here We Come3:58
A4Don't Stop The Music6:03
B1Supermax3:57
B2Nobody Knows3:39
B3Reggae On Baby3:52
B4I Am What I Am2:24
B5Dance Dance Dance Part II3:27
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.09.2024
Олег

Достоинства:
Это первый альбом Supermax 1977 года , который получил название Don’t Stop The Music . Стиль исполнения сочетает в себе элементы диско, рока, фанка, джаза и фьюжн . Перед Вами ремастированное переиздание 2019 года . Конверт красивый , цветной , но не разворотный . По музыке очень хорош . Запись качественная .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Пик популярности Supermax пришёлся на 1977–1983 годы . " Don’t Stop The Music " стало дивизом всего творчества группы.
В те годы мы заслушивались их пластинками . Цена очень демократичная , рекомендую .


Supermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пластинка - стоимость товара 3860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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