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Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка

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Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - фото 1
Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - фото 1
  • Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676107
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Трек-лист
Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
Farewell Song
Трек-лист
Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tell Mama (Live), Magic of Love (Live), Misery ‘N, One Night Stand, Harry, Raise Your Hand (Live), Farewell Song (Live), Medlmazing Grace / Hi Heel Sneakers (Live), Catch Me Daddy


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Janis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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