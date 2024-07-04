Описание товара Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома "Just Before The Nightmare" 1988 года, одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов, Supermax. Just Before The Nightmare — восьмой студийный альбом группы Supermax, вышедший в 1988 году на Haga Records, собственном лэйбле её лидера Курта Хауэнштайна (Kurt Hauenstein). Саунд коллектива со второй половины 80х активно дрейфует в сторону электронного звучания. Запрограммированные электронные барабаны, перкуссия и «супермаксовский» moog-бас — главные составляющие инструментальной части альбома. Из «живых» инструментов присутствует гитара, и только на одном трэке мы слышим бас-гитару, на которой сыграл собственно Курт. Эта метаморфоза есть продукт не только новых взглядов лидера на аранжировку или его желания быть в канве новых тенденций, но и результат регулярной потери участников "золотого"состава группы. Поэтому этот альбом, возможно, стоит рассматривать как сольную работу Курта Хауэнштайна с приглашением на запись бэк-вокалистов (Freda E. Goodlett, Nadine Holloway, Victoria Miles) и гитариста Berny Locker. Весь альбом слушается достаточно цельно с присущим группе магнетизмом и стильностью. Выделяются два «фирменных» рэгги (Reggaesize и GoodTimes) и традиционный «медляк» Purple People. В период расцвета Supermax имел контракты с «мэйджорами» звукозаписи Warner и Ariola (BMG). Но к моменту выпуска этой работы и шумный успех группы, и миллионы проданных экземпляров пластинок, и мощный промоушн концертов с неизбежными аншлагами, и солидные гонорары артиста — всё позади. Альбом выходит на «домашнем» лэйбле Хауэнштайна, с его на тот момент очень ограниченным бюджетом, а соответственно и возможностями промо, дистрибьюции и выпуска достаточного тиража копий. Кроме того, допускается ключевая ошибка — альбом выпускается только на виниле (LP) и аудиокассете (MC). Нет издания на самом модном, самом востребованном на тот момент носителе — компакт-диске (CD-Audio), как раз перехватывающем лидерство на музыкальном рынке. Все эти факторы обусловили коммерческий провал проекта. Ведь несмотря на стабильно-напряженные отношения Курта Хауэнштайна с крупными звукозаписывающими компаниями, они всегда обеспечивали его продукту серьёзное продвижение на рынок, что позволяло быстро продавать миллионные тиражи. В результате чего Supermax стал одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов. О выходе «Just Before the Nightmare» даже многие «горячие» поклонники группы узнавали только через несколько лет!! Сумев признать ошибки, Хауэнштайн опять возвращается на Ariola (BMG) и здесь в 1990 выпускает альбом «World Of Tommorow», значительно более успешный в коммерческом плане, но по сути (структуре, саунду, общей идее) являющийся улучшенной версией «провального» Just Before The Nightmare.