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Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка

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Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 1
Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 2
Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Just Before The Nightmare
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 1
  • Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 2
  • Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599091
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Just Before The Nightmare
Жанр
Диско
Трек-лист
Just Before The Nightmare, Reggaesize, We've Got The Rhythm, Just A Little Bit More, Goodtimes, Purple People, Oi Dibango, People From The Other Side
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома "Just Before The Nightmare" 1988 года, одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов, Supermax. Just Before The Nightmare — восьмой студийный альбом группы Supermax, вышедший в 1988 году на Haga Records, собственном лэйбле её лидера Курта Хауэнштайна (Kurt Hauenstein). Саунд коллектива со второй половины 80х активно дрейфует в сторону электронного звучания. Запрограммированные электронные барабаны, перкуссия и «супермаксовский» moog-бас — главные составляющие инструментальной части альбома. Из «живых» инструментов присутствует гитара, и только на одном трэке мы слышим бас-гитару, на которой сыграл собственно Курт. Эта метаморфоза есть продукт не только новых взглядов лидера на аранжировку или его желания быть в канве новых тенденций, но и результат регулярной потери участников "золотого"состава группы. Поэтому этот альбом, возможно, стоит рассматривать как сольную работу Курта Хауэнштайна с приглашением на запись бэк-вокалистов (Freda E. Goodlett, Nadine Holloway, Victoria Miles) и гитариста Berny Locker. Весь альбом слушается достаточно цельно с присущим группе магнетизмом и стильностью. Выделяются два «фирменных» рэгги (Reggaesize и GoodTimes) и традиционный «медляк» Purple People. В период расцвета Supermax имел контракты с «мэйджорами» звукозаписи Warner и Ariola (BMG). Но к моменту выпуска этой работы и шумный успех группы, и миллионы проданных экземпляров пластинок, и мощный промоушн концертов с неизбежными аншлагами, и солидные гонорары артиста — всё позади. Альбом выходит на «домашнем» лэйбле Хауэнштайна, с его на тот момент очень ограниченным бюджетом, а соответственно и возможностями промо, дистрибьюции и выпуска достаточного тиража копий. Кроме того, допускается ключевая ошибка — альбом выпускается только на виниле (LP) и аудиокассете (MC). Нет издания на самом модном, самом востребованном на тот момент носителе — компакт-диске (CD-Audio), как раз перехватывающем лидерство на музыкальном рынке. Все эти факторы обусловили коммерческий провал проекта. Ведь несмотря на стабильно-напряженные отношения Курта Хауэнштайна с крупными звукозаписывающими компаниями, они всегда обеспечивали его продукту серьёзное продвижение на рынок, что позволяло быстро продавать миллионные тиражи. В результате чего Supermax стал одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов. О выходе «Just Before the Nightmare» даже многие «горячие» поклонники группы узнавали только через несколько лет!! Сумев признать ошибки, Хауэнштайн опять возвращается на Ariola (BMG) и здесь в 1990 выпускает альбом «World Of Tommorow», значительно более успешный в коммерческом плане, но по сути (структуре, саунду, общей идее) являющийся улучшенной версией «провального» Just Before The Nightmare.

Отзывы о товаре Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка

04.07.2024
Олег

Достоинства:
Альбом "Just Before Nightmare" группы Supermax вышел в 1988 году . Это ремастеринг на 180 гр. черной массе , вышел в 2023 году . Качество записи винилового диска отличное , масса тихая . Преобладает рэгги стиль , много женского вокала. Музыка на твердую четверку .

Недостатки:
Замечаний практически нет . Антистатический конверт присутствует .

Комментарий:
Материал «Just Before Nightmare», оказался не таким успешным , как на ранних работах Курта Хауэнштайна . Альбом остался не замеченым широкой аудиторией и критиками , а в СССР про него практически никто не слышал . С удовольствием пополнил свою колекцию . Цена на сайте КотоФото выше всяких похвал .
23.04.2024
Елена

Достоинства:
Ремастеринг 2023 года на 180 гр. черной массе . Качество записи понравилось , масса без постонних шумов . Оформление как у оригинала .

Недостатки:
Не выявлены .

Комментарий:
Один из недооцененных альбомов Supermax . В момент его выпуска ( 1988 год ) набирали популярность издания на CD , а издатели этого не учли и выпустили этот альбом только на виниле , тираж его был не очень большой . Все это повлияло на раскрутку и популярность альбома Just Before The Nightmare . Рекомендую поклонникам Kurt Hauenstein .
24.04.2023
Сергей

Достоинства:
тихая масса,записан хорошо

Недостатки:
нет

Комментарий:
хороший ,редкий альбом... оригинал дорогой
21.03.2023
Алексей

Достоинства:
Переиздание, ремастеринг.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень редкий, но классный альбом. Музыкальная составляющая на высоком уровне, качество записи Супер. Антистатический конверт вы комплекте. Рекомендую к приобретению.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108679]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Just Before The Nightmare
Жанр
Диско
Трек-лист
Just Before The Nightmare, Reggaesize, We've Got The Rhythm, Just A Little Bit More, Goodtimes, Purple People, Oi Dibango, People From The Other Side
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома "Just Before The Nightmare" 1988 года, одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов, Supermax. Just Before The Nightmare — восьмой студийный альбом группы Supermax, вышедший в 1988 году на Haga Records, собственном лэйбле её лидера Курта Хауэнштайна (Kurt Hauenstein). Саунд коллектива со второй половины 80х активно дрейфует в сторону электронного звучания. Запрограммированные электронные барабаны, перкуссия и «супермаксовский» moog-бас — главные составляющие инструментальной части альбома. Из «живых» инструментов присутствует гитара, и только на одном трэке мы слышим бас-гитару, на которой сыграл собственно Курт. Эта метаморфоза есть продукт не только новых взглядов лидера на аранжировку или его желания быть в канве новых тенденций, но и результат регулярной потери участников "золотого"состава группы. Поэтому этот альбом, возможно, стоит рассматривать как сольную работу Курта Хауэнштайна с приглашением на запись бэк-вокалистов (Freda E. Goodlett, Nadine Holloway, Victoria Miles) и гитариста Berny Locker. Весь альбом слушается достаточно цельно с присущим группе магнетизмом и стильностью. Выделяются два «фирменных» рэгги (Reggaesize и GoodTimes) и традиционный «медляк» Purple People. В период расцвета Supermax имел контракты с «мэйджорами» звукозаписи Warner и Ariola (BMG). Но к моменту выпуска этой работы и шумный успех группы, и миллионы проданных экземпляров пластинок, и мощный промоушн концертов с неизбежными аншлагами, и солидные гонорары артиста — всё позади. Альбом выходит на «домашнем» лэйбле Хауэнштайна, с его на тот момент очень ограниченным бюджетом, а соответственно и возможностями промо, дистрибьюции и выпуска достаточного тиража копий. Кроме того, допускается ключевая ошибка — альбом выпускается только на виниле (LP) и аудиокассете (MC). Нет издания на самом модном, самом востребованном на тот момент носителе — компакт-диске (CD-Audio), как раз перехватывающем лидерство на музыкальном рынке. Все эти факторы обусловили коммерческий провал проекта. Ведь несмотря на стабильно-напряженные отношения Курта Хауэнштайна с крупными звукозаписывающими компаниями, они всегда обеспечивали его продукту серьёзное продвижение на рынок, что позволяло быстро продавать миллионные тиражи. В результате чего Supermax стал одной из самых популярных европейских поп-групп 70х годов. О выходе «Just Before the Nightmare» даже многие «горячие» поклонники группы узнавали только через несколько лет!! Сумев признать ошибки, Хауэнштайн опять возвращается на Ariola (BMG) и здесь в 1990 выпускает альбом «World Of Tommorow», значительно более успешный в коммерческом плане, но по сути (структуре, саунду, общей идее) являющийся улучшенной версией «провального» Just Before The Nightmare.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.07.2024
Олег

Достоинства:
Альбом "Just Before Nightmare" группы Supermax вышел в 1988 году . Это ремастеринг на 180 гр. черной массе , вышел в 2023 году . Качество записи винилового диска отличное , масса тихая . Преобладает рэгги стиль , много женского вокала. Музыка на твердую четверку .

Недостатки:
Замечаний практически нет . Антистатический конверт присутствует .

Комментарий:
Материал «Just Before Nightmare», оказался не таким успешным , как на ранних работах Курта Хауэнштайна . Альбом остался не замеченым широкой аудиторией и критиками , а в СССР про него практически никто не слышал . С удовольствием пополнил свою колекцию . Цена на сайте КотоФото выше всяких похвал .
23.04.2024
Елена

Достоинства:
Ремастеринг 2023 года на 180 гр. черной массе . Качество записи понравилось , масса без постонних шумов . Оформление как у оригинала .

Недостатки:
Не выявлены .

Комментарий:
Один из недооцененных альбомов Supermax . В момент его выпуска ( 1988 год ) набирали популярность издания на CD , а издатели этого не учли и выпустили этот альбом только на виниле , тираж его был не очень большой . Все это повлияло на раскрутку и популярность альбома Just Before The Nightmare . Рекомендую поклонникам Kurt Hauenstein .
24.04.2023
Сергей

Достоинства:
тихая масса,записан хорошо

Недостатки:
нет

Комментарий:
хороший ,редкий альбом... оригинал дорогой
21.03.2023
Алексей

Достоинства:
Переиздание, ремастеринг.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Очень редкий, но классный альбом. Музыкальная составляющая на высоком уровне, качество записи Супер. Антистатический конверт вы комплекте. Рекомендую к приобретению.


Supermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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