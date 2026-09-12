Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yes - Yes Singles II (0603497824519) виниловая пластинка
Yessingles II - вторая часть сборника британской прогрессивной рок-группы Yes, выпущенный в 2024 году. Он собрал редкие сингловые версии крупнейших хитов группы. Впервые на виниле! Издание представлено на виниле цвета сине-белых брызг. Cпециально для Rocktober. Yes - британская рок-группа направления прогрессивный рок, созданная в Лондоне в 1968 году. Несмотря на множество смен состава, временные распады и постоянные изменения в музыке, эта группа существует уже более 40 лет и всё ещё сохраняет огромное количество своих слушателей по всему миру. Музыка Yes характеризуется резкими динамическими контрастами, расширенной продолжительностью композиций и высочайшим исполнительским мастерством всех членов группы. Yes часто использует симфонические и другие так называемые классические музыкальные структуры, смешивают разные стили, включают в свои произведения различные нововведения и создают в результате чрезвычайно светлую и полную идей музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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