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Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка

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Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 1
Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 2
Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Memphis May Fire
Альбом (сингл)
Shapeshifter
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 1
  • Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 2
  • Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964138955]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Memphis May Fire
Альбом (сингл)
Shapeshifter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaotic, Infection, Overdose, Paralyzed, Hell Is Empty Necessary Evil, The Other Side, Shapeshifter, Versus, Love Is War
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка

Альбом американской пост-хардкор группы Memphis May Fire, выпущенный в 2021 году. Это один из их значимых релизов, который продолжает развивать их стиль и музыкальные темы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964138955]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Memphis May Fire
Альбом (сингл)
Shapeshifter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Chaotic, Infection, Overdose, Paralyzed, Hell Is Empty Necessary Evil, The Other Side, Shapeshifter, Versus, Love Is War
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом американской пост-хардкор группы Memphis May Fire, выпущенный в 2021 году. Это один из их значимых релизов, который продолжает развивать их стиль и музыкальные темы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Memphis May Fire - Shapeshifter (4099964138955) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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