Описание товара Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка

Tension состоит из одиннадцати треков, наполненных захватывающими, веселыми поп-мелодиями, которые захватывают дух, с гипнотической песней Padam Padam, открывающей альбом. Говоря о Tension, Кайли говорит: Я начала этот альбом с непредвзятостью и пустой страницей. В отличие от моих последних двух альбомов, в нем не было темы, а скорее речь шла о поиске сердца, веселья или фантазии в данный момент и о том, чтобы всегда пытаться использовать песню. Я хотел отметить индивидуальность каждой песни и погрузиться в эту свободу. Я бы сказала, что это смесь личных размышлений, шумной клубной жизни и меланхолического восторга. За свою блестящую карьеру Кайли продала более 80 миллионов пластинок по всему миру, 5 миллиардов прослушиваний и 8 альбомов номер один в Великобритании. Среди ее многочисленных наград - 3 премии BRIT Awards, 2 премии MTV и Грэмми. Она единственная артистка женского пола, выпустившая альбом №1 в Великобритании за пять десятилетий подряд. Ее выступление в Гластонбери в 2019 году стало самым популярным телевизионным моментом в истории фестиваля. Во многих отношениях она одинока на поп-арене - суперзвезда, чьи постоянные переосмысления и исследования прочно укореняют ее в настоящем, в то же время определяя и прославляя большую часть нашего коллективного прошлого.