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Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705698
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538927900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Трек-лист
Padam Padam, Hold On To Now, Things We Do For Love, Tension, One More Time You Still Get Me High, Hands, Green Light, Vegas High, 10 Out Of 10 (With Oliver Heldens), Story
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка

Tension состоит из одиннадцати треков, наполненных захватывающими, веселыми поп-мелодиями, которые захватывают дух, с гипнотической песней Padam Padam, открывающей альбом. Говоря о Tension, Кайли говорит: Я начала этот альбом с непредвзятостью и пустой страницей. В отличие от моих последних двух альбомов, в нем не было темы, а скорее речь шла о поиске сердца, веселья или фантазии в данный момент и о том, чтобы всегда пытаться использовать песню. Я хотел отметить индивидуальность каждой песни и погрузиться в эту свободу. Я бы сказала, что это смесь личных размышлений, шумной клубной жизни и меланхолического восторга. За свою блестящую карьеру Кайли продала более 80 миллионов пластинок по всему миру, 5 миллиардов прослушиваний и 8 альбомов номер один в Великобритании. Среди ее многочисленных наград - 3 премии BRIT Awards, 2 премии MTV и Грэмми. Она единственная артистка женского пола, выпустившая альбом №1 в Великобритании за пять десятилетий подряд. Ее выступление в Гластонбери в 2019 году стало самым популярным телевизионным моментом в истории фестиваля. Во многих отношениях она одинока на поп-арене - суперзвезда, чьи постоянные переосмысления и исследования прочно укореняют ее в настоящем, в то же время определяя и прославляя большую часть нашего коллективного прошлого.

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Tension (Transparent Orange) (4050538927900) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538927900]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Tension
Трек-лист
Padam Padam, Hold On To Now, Things We Do For Love, Tension, One More Time You Still Get Me High, Hands, Green Light, Vegas High, 10 Out Of 10 (With Oliver Heldens), Story
ТНВЭД
8523809900
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Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Tension состоит из одиннадцати треков, наполненных захватывающими, веселыми поп-мелодиями, которые захватывают дух, с гипнотической песней Padam Padam, открывающей альбом. Говоря о Tension, Кайли говорит: Я начала этот альбом с непредвзятостью и пустой страницей. В отличие от моих последних двух альбомов, в нем не было темы, а скорее речь шла о поиске сердца, веселья или фантазии в данный момент и о том, чтобы всегда пытаться использовать песню. Я хотел отметить индивидуальность каждой песни и погрузиться в эту свободу. Я бы сказала, что это смесь личных размышлений, шумной клубной жизни и меланхолического восторга. За свою блестящую карьеру Кайли продала более 80 миллионов пластинок по всему миру, 5 миллиардов прослушиваний и 8 альбомов номер один в Великобритании. Среди ее многочисленных наград - 3 премии BRIT Awards, 2 премии MTV и Грэмми. Она единственная артистка женского пола, выпустившая альбом №1 в Великобритании за пять десятилетий подряд. Ее выступление в Гластонбери в 2019 году стало самым популярным телевизионным моментом в истории фестиваля. Во многих отношениях она одинока на поп-арене - суперзвезда, чьи постоянные переосмысления и исследования прочно укореняют ее в настоящем, в то же время определяя и прославляя большую часть нашего коллективного прошлого.
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