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Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка

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Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка - фото 1
Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era 2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка - фото 1
  • Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era 2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Трек-лист
Omen Sore, Divano, Devore Amante, Sentence, Dont U, Infanati, Madona, Hymne, Misere Mani, In Fine This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка

Выпущенная в 2000 году, эта вторая работа возрождает феноменальный успех первого альбома и снова погружает слушателя в мистическую, эпическую и легендарную вселенную ERA. Его десять вечных треков колеблются между тьмой и светом, между силами добра и зла. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.

Отзывы о товаре Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465690347]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Era
Альбом (сингл)
Era 2
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Инструментальная музыка
Трек-лист
Omen Sore, Divano, Devore Amante, Sentence, Dont U, Infanati, Madona, Hymne, Misere Mani, In Fine This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенная в 2000 году, эта вторая работа возрождает феноменальный успех первого альбома и снова погружает слушателя в мистическую, эпическую и легендарную вселенную ERA. Его десять вечных треков колеблются между тьмой и светом, между силами добра и зла. Альбомы ERA включают в себя смесь григорианских песнопений, рока, поп-музыки, электронных звуков и классической музыки. Для текстов песен Эрик Леви, стоящий за проектом ERA, использует воображаемый язык, напоминающий латынь. Вместо того чтобы следовать структурам, навязанным временем или культурой, художник ищет сильные эмоции. Затем он переводит их в музыку в своих альбомах. Необыкновенная работа ERA трогает сердца и души миллионов людей по всему миру. Альбомы ERA были проданы тиражом в миллионы копий и получили статус мультиплатиновых в более чем 18 странах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Era - Era II (coloured) (0602465690347) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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