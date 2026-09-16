Наутилус Помпилиус - Крылья (Crystal Purple) (4680068804800) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 696168
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Загружаем...
4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наутилус Помпилиус - Крылья (Crystal Purple) (4680068804800) виниловая пластинка
Альбом Крылья на кристально-фиолетовом виниле предлагает вам насладиться мелодичностью и глубиной звучания группы. Каждая композиция олицетворяет стиль и талант Наутилус Помпилиус, а сочетание фиолетового цвета и кристального винила добавляет особую эстетику и привлекательность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Крылья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Крылья, Железнодорожник, Дыхание, Золотое пятно, Живая Вода, Золотое пятно, Небо И Трава, Русский Рок, Клетка, Христос (Мне Снилось, Что...), Жажда, Человек На Луне, Чугада, Одинокая Птица, Крылья (Версия)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый, белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Альбом Крылья на кристально-фиолетовом виниле предлагает вам насладиться мелодичностью и глубиной звучания группы. Каждая композиция олицетворяет стиль и талант Наутилус Помпилиус, а сочетание фиолетового цвета и кристального винила добавляет особую эстетику и привлекательность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Наутилус Помпилиус, Цветной винил
Купить Наутилус Помпилиус - Крылья (Crystal Purple) (4680068804800) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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