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Buddy Guy - Ain't Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Buddy Guy - Ain't Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка

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Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 1
Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 2
Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Ain't Done With The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 1
  • Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 2
  • Buddy Guy - Ain&#039;t Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727051
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029186413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Ain't Done With The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Hooker Thing, Been There Done That, Blues Chase The Blues Away, Where U At?, Blues On Top, I Got Sumpin' For You, How Blues Is That, Dry Stick, It Keeps Me Young, Love On A Budget, Jesus Loves The Sinner, Upside Down, One From Lightnin', I Don't Forget, Trick Bag, Swamp Poker, Send Me Some Loving, Talk To Your Daughter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Buddy Guy - Ain't Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка

«Ain’t Done With the Blues» — 20-й сольный студийный альбом блюз-гитариста Buddy Guy. Планируется, что он выйдет 30 июля 2025 года, в день 89-летия музыканта. В записи альбома приняли участие такие исполнители, как Joe Walsh, Peter Frampton, Joe Bonamassa, Christone «Kingfish» Ingram и The Blind Boys of Alabama. В честь выпуска альбома и дня рождения Buddy Guy запланировал специальное шоу в своём клубе Legends в Чикаго. Кроме того, у музыканта запланирована серия концертов: с 6 августа — в Тусоне (Аризона), с 16 августа — в Сиэтле. 14-й студийный альбом Бадди Гая на RCA Records. Отмечая его 89-й день рождения, альбом демонстрирует неутомимую преданность Бадди Гая блюзу. При участии таких артистов, как Джо Уолш, The Blind Boys of Alabama, Джо Бонамасса, Питер Фрэмптон и др. "Ain't Done With The Blues" is Buddy Guy's 14th studio album for RCA Records. On the occasion of his 89th birthday, the album shows Buddy Guy's tireless dedication to the blues. With artists such as Christone "Kingfish" Ingram, Joe Walsh, The Blind Boys of Alabama, Joe Bonamassa and Peter Frampton, "Ain't Done With The Blues" was produced at Blackbird Studio in Nashville, Tennessee.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029186413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddy Guy
Альбом (сингл)
Ain't Done With The Blues
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Hooker Thing, Been There Done That, Blues Chase The Blues Away, Where U At?, Blues On Top, I Got Sumpin' For You, How Blues Is That, Dry Stick, It Keeps Me Young, Love On A Budget, Jesus Loves The Sinner, Upside Down, One From Lightnin', I Don't Forget, Trick Bag, Swamp Poker, Send Me Some Loving, Talk To Your Daughter
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Ain’t Done With the Blues» — 20-й сольный студийный альбом блюз-гитариста Buddy Guy. Планируется, что он выйдет 30 июля 2025 года, в день 89-летия музыканта. В записи альбома приняли участие такие исполнители, как Joe Walsh, Peter Frampton, Joe Bonamassa, Christone «Kingfish» Ingram и The Blind Boys of Alabama. В честь выпуска альбома и дня рождения Buddy Guy запланировал специальное шоу в своём клубе Legends в Чикаго. Кроме того, у музыканта запланирована серия концертов: с 6 августа — в Тусоне (Аризона), с 16 августа — в Сиэтле. 14-й студийный альбом Бадди Гая на RCA Records. Отмечая его 89-й день рождения, альбом демонстрирует неутомимую преданность Бадди Гая блюзу. При участии таких артистов, как Джо Уолш, The Blind Boys of Alabama, Джо Бонамасса, Питер Фрэмптон и др. "Ain't Done With The Blues" is Buddy Guy's 14th studio album for RCA Records. On the occasion of his 89th birthday, the album shows Buddy Guy's tireless dedication to the blues. With artists such as Christone "Kingfish" Ingram, Joe Walsh, The Blind Boys of Alabama, Joe Bonamassa and Peter Frampton, "Ain't Done With The Blues" was produced at Blackbird Studio in Nashville, Tennessee.
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