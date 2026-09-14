Buddy Guy - Ain't Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка
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Описание товара Buddy Guy - Ain't Done With The Blues (0198029186413) виниловая пластинка
«Ain’t Done With the Blues» — 20-й сольный студийный альбом блюз-гитариста Buddy Guy. Планируется, что он выйдет 30 июля 2025 года, в день 89-летия музыканта. В записи альбома приняли участие такие исполнители, как Joe Walsh, Peter Frampton, Joe Bonamassa, Christone «Kingfish» Ingram и The Blind Boys of Alabama. В честь выпуска альбома и дня рождения Buddy Guy запланировал специальное шоу в своём клубе Legends в Чикаго. Кроме того, у музыканта запланирована серия концертов: с 6 августа — в Тусоне (Аризона), с 16 августа — в Сиэтле. 14-й студийный альбом Бадди Гая на RCA Records. Отмечая его 89-й день рождения, альбом демонстрирует неутомимую преданность Бадди Гая блюзу. При участии таких артистов, как Джо Уолш, The Blind Boys of Alabama, Джо Бонамасса, Питер Фрэмптон и др. "Ain't Done With The Blues" is Buddy Guy's 14th studio album for RCA Records. On the occasion of his 89th birthday, the album shows Buddy Guy's tireless dedication to the blues. With artists such as Christone "Kingfish" Ingram, Joe Walsh, The Blind Boys of Alabama, Joe Bonamassa and Peter Frampton, "Ain't Done With The Blues" was produced at Blackbird Studio in Nashville, Tennessee.
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