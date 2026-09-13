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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A)

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Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 1
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 2
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 3
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 4
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 5
Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 1
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 2
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 3
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 4
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 5
  • Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718573
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 529 x 529 мм
Макс. высота процессорного кулера
171
Максимальная длина видеокарты
482
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х63х33
Вес, кг.
16.6

Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A)

Корпус Arctic Cooling - это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот корпус черного цвета отличается элегантным дизайном и высокой надежностью. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для любых задач. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое позволяет демонстрировать внутреннюю сборку в полном великолепии, благодаря встроенной адресуемой RGB-подсветке (ARGB). Для эффективного охлаждения ваших комплектующих в корпусе предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм и три вентилятора 140 мм, что обеспечивает оптимальный воздушный поток и стабильную работу системы. С возможностью установки видеокарт длиной до 482 мм и процессорных кулеров высотой до 171 мм, корпус Arctic Cooling предоставит достаточно места для мощных комплектующих. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощенной организации кабелей. Кроме того, корпус предлагает 2 внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и 4 отсека для 2,5 дюймовых накопителей, обеспечивая обширные возможности для хранения данных. С весом 15,4 кг, этот корпус демонстрирует баланс между прочностью и эстетичностью, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Arctic Cooling - это выбор тех, кто ценит качество и стиль в каждой детали.

Отзывы о товаре Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231 x 529 x 529 мм
Макс. высота процессорного кулера
171
Максимальная длина видеокарты
482
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм или 3 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Arctic Cooling - это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот корпус черного цвета отличается элегантным дизайном и высокой надежностью. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для любых задач. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое позволяет демонстрировать внутреннюю сборку в полном великолепии, благодаря встроенной адресуемой RGB-подсветке (ARGB). Для эффективного охлаждения ваших комплектующих в корпусе предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм и три вентилятора 140 мм, что обеспечивает оптимальный воздушный поток и стабильную работу системы. С возможностью установки видеокарт длиной до 482 мм и процессорных кулеров высотой до 171 мм, корпус Arctic Cooling предоставит достаточно места для мощных комплектующих. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощенной организации кабелей. Кроме того, корпус предлагает 2 внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и 4 отсека для 2,5 дюймовых накопителей, обеспечивая обширные возможности для хранения данных. С весом 15,4 кг, этот корпус демонстрирует баланс между прочностью и эстетичностью, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Arctic Cooling - это выбор тех, кто ценит качество и стиль в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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