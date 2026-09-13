Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A)
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Характеристики
Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender Black (ACPCC00015A)
Корпус Arctic Cooling - это стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали и стекла, этот корпус черного цвета отличается элегантным дизайном и высокой надежностью. Корпус имеет типоразмер Midi-Tower и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX, mATX и E-ATX, что делает его универсальным выбором для любых задач. Одной из ключевых особенностей корпуса является наличие бокового окна, которое позволяет демонстрировать внутреннюю сборку в полном великолепии, благодаря встроенной адресуемой RGB-подсветке (ARGB). Для эффективного охлаждения ваших комплектующих в корпусе предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм и три вентилятора 140 мм, что обеспечивает оптимальный воздушный поток и стабильную работу системы. С возможностью установки видеокарт длиной до 482 мм и процессорных кулеров высотой до 171 мм, корпус Arctic Cooling предоставит достаточно места для мощных комплектующих. Расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшению циркуляции воздуха и упрощенной организации кабелей. Кроме того, корпус предлагает 2 внутренних отсека для накопителей 3,5 дюйма и 4 отсека для 2,5 дюймовых накопителей, обеспечивая обширные возможности для хранения данных. С весом 15,4 кг, этот корпус демонстрирует баланс между прочностью и эстетичностью, идеально подходящий для создания высокопроизводительных систем. Arctic Cooling - это выбор тех, кто ценит качество и стиль в каждой детали.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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