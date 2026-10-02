Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635394
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 3 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х28
Вес, кг.
8.5
Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02)
Черный корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] является малогабаритным вариантом с полноразмерными возможностями. Его отличает уникальное крепление для мощных GPU и других расширительных карт. Оно предотвращает провисание и улучшает вентиляцию. Корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] предусматривает достаточно простора для установки всех необходимых компонентов, в том числе жестких дисков, SSD, охлаждения и блока питания. Конструкция включает вентиляционные отверстия с фильтрами пыли, которые обеспечивают свободный поток воздуха и защищают компоненты от загрязнения.
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 3 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Черный корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] является малогабаритным вариантом с полноразмерными возможностями. Его отличает уникальное крепление для мощных GPU и других расширительных карт. Оно предотвращает провисание и улучшает вентиляцию. Корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] предусматривает достаточно простора для установки всех необходимых компонентов, в том числе жестких дисков, SSD, охлаждения и блока питания. Конструкция включает вентиляционные отверстия с фильтрами пыли, которые обеспечивают свободный поток воздуха и защищают компоненты от загрязнения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм, 4 x 120 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, 2x 140 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм, 4 x 120 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, 2x 140 мм, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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