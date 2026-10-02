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Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02)

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Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 1
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 2
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 3
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 4
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 5
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 6
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 7
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 8
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 9
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 10
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 11
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 12
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 13
Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 1
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 2
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 3
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 4
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 5
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 6
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 7
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 8
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 9
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 10
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 11
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 12
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 13
  • Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635394
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 3 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х28
Вес, кг.
8.5

Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02)

Черный корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] является малогабаритным вариантом с полноразмерными возможностями. Его отличает уникальное крепление для мощных GPU и других расширительных карт. Оно предотвращает провисание и улучшает вентиляцию. Корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] предусматривает достаточно простора для установки всех необходимых компонентов, в том числе жестких дисков, SSD, охлаждения и блока питания. Конструкция включает вентиляционные отверстия с фильтрами пыли, которые обеспечивают свободный поток воздуха и защищают компоненты от загрязнения.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Define 7 Nano - Black TG Light Tint (FD-C-DEF7N-02)




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Максимальная длина видеокарты
306
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 3 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mini-DTX
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] является малогабаритным вариантом с полноразмерными возможностями. Его отличает уникальное крепление для мощных GPU и других расширительных карт. Оно предотвращает провисание и улучшает вентиляцию. Корпус Fractal Design Define 7 Nano [FD-C-DEF7N-02] предусматривает достаточно простора для установки всех необходимых компонентов, в том числе жестких дисков, SSD, охлаждения и блока питания. Конструкция включает вентиляционные отверстия с фильтрами пыли, которые обеспечивают свободный поток воздуха и защищают компоненты от загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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