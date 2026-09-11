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Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW)

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Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 1
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 2
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 3
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 4
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 5
Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 1
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 2
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 3
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 4
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 5
  • Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544668
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Характеристики

Бренд
Corsair
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 466 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х52х30
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW)

Черный корпус Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] относится к среднеформатным устройствам. Внутри него с комфортном уместится большое количество игровых компонентов. Корпус состоит из пластика, стекла и стали. Через лицевую панель видно ARGB-подсветку 3 встроенных вентиляторов. Блок питания ATX длиной до 22 см располагается снизу. Для более эффективного остужения производитель предусмотрел возможность размещать внутри систему жидкостного охлаждения. Материнская плата в корпусе Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] должна располагаться вертикально.

Отзывы о товаре Корпус Corsair iCUE 4000X RGB черный (CC-9011204-WW)




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Характеристики
Бренд
Corsair
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 466 x 453 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Черный корпус Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] относится к среднеформатным устройствам. Внутри него с комфортном уместится большое количество игровых компонентов. Корпус состоит из пластика, стекла и стали. Через лицевую панель видно ARGB-подсветку 3 встроенных вентиляторов. Блок питания ATX длиной до 22 см располагается снизу. Для более эффективного остужения производитель предусмотрел возможность размещать внутри систему жидкостного охлаждения. Материнская плата в корпусе Corsair iCUE 4000X RGB [CC-9011204-WW] должна располагаться вертикально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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