Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB Black (90DC0090-B19010)
Корпус Asus – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Выполненный из качественной стали, корпус окрашен в элегантный черный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Данный Midi-Tower предназначен для установки комплектующих, что делает его отличным решением для сборки мощного игрового или рабочей станции. Поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что позволяет использовать широкий спектр материнских плат. Максимальная длина видеокарты, составляющая 400 мм, дает возможность установить современные мощные графические решения, а максимальная высота процессорного кулера составляет 163 мм. Боковая стенка с окном позволяет продемонстрировать внутренние компоненты, а ARGB-подсветка добавляет стильности внешнему виду. Установлены три встроенных 120 мм вентилятора, обеспечивающих отличное охлаждение системы. Блок питания располагается в нижней части корпуса, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и более удобному монтажу. Для хранения данных предусмотрены четыре внутренних отсека формата 3.5’ и еще четыре для 2.5’, что позволит реализовать любые задумки по хранению информации. Восьми слотов расширения вполне достаточно для установки дополнительных карт и модулей. С весом 11,9 кг, корпус достаточно устойчив, обеспечивая безопасность для всех установленных комплектующих. Корпус Asus – это стильное и практичное решение для создания вашей идеальной системы.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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