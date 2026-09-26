Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] относится к среднеразмерному типу Mid-Tower. В нем можно собрать исключительно мощную игровую или рабочую машину, при этом обеспечив внутренним компонентам максимально возможное охлаждение. Для этого в конструкции предусмотрены открытая решетка радиатора и фронтальные вентиляторы диаметром 180 мм. Кабели внутри корпуса Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] получится расположить просто и без хлопот за счет съемной верхней панели и зажимов со стяжками. Светодиодные лампы (версии TG) и вентиляторы с подсветкой RGB полностью управляемы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02