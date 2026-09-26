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Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02

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Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 1
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 2
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 3
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 4
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 5
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 6
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 7
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 1
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 2
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 3
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 4
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 5
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 6
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 7
  • Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606110
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
222 х 467 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
174
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120, 4 x 140x140, 4 x 180x180 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х53х30
Вес, кг.
9.7

Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02

Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] относится к среднеразмерному типу Mid-Tower. В нем можно собрать исключительно мощную игровую или рабочую машину, при этом обеспечив внутренним компонентам максимально возможное охлаждение. Для этого в конструкции предусмотрены открытая решетка радиатора и фронтальные вентиляторы диаметром 180 мм. Кабели внутри корпуса Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] получится расположить просто и без хлопот за счет съемной верхней панели и зажимов со стяжками. Светодиодные лампы (версии TG) и вентиляторы с подсветкой RGB полностью управляемы.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint FD-C-TOR1C-02




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
222 х 467 х 450 мм
Макс. высота процессорного кулера
174
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120, 4 x 140x140, 4 x 180x180 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX, SSI CEB
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] относится к среднеразмерному типу Mid-Tower. В нем можно собрать исключительно мощную игровую или рабочую машину, при этом обеспечив внутренним компонентам максимально возможное охлаждение. Для этого в конструкции предусмотрены открытая решетка радиатора и фронтальные вентиляторы диаметром 180 мм. Кабели внутри корпуса Fractal Design Torrent Compact RGB Black TG Light Tint [FD-C-TOR1C-02] получится расположить просто и без хлопот за счет съемной верхней панели и зажимов со стяжками. Светодиодные лампы (версии TG) и вентиляторы с подсветкой RGB полностью управляемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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