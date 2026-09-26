Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG Clear Tint FD-C-TOR1N-05
Корпус Fractal Design Torrent Nano RGB White TG с открытой передней решеткой обеспечивает прямой забор воздуха для быстрого охлаждения компонентов игрового ПК. Несмотря на типоразмер Mini-Tower конструкция вмещает платы разных форм-факторов и видеокарты длиной 33.6 см. Корпус позволяет использовать 3 горизонтальных слота расширения, одновременно 3 накопителя 2.5” и жесткий диск 3.5”. Fractal Design Torrent Nano RGB White TG дополнен простыми в уходе пылевыми фильтрами, которые помогают поддерживать чистоту внутри. Стеклянная боковая стенка не препятствует обзору, съемная верхняя планка упрощает установку компонентов и прокладку кабелей. Панель ввода-вывода оснащена 3 USB-портами и 2 аудиоразъемами для удобного подключения игровой гарнитуры, контроллеров и мобильных устройств.
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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